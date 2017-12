देखिए, क्या हुआ जब विराट कोहली को वरमाला पहना रही थीं अनुष्का शर्मा

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इटली के मिलान गांव में शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर शादी की वरमाला डालते हुए फोटो शेयर कर खुद ही इस बात पर मुहर लगा दी। अनुष्का और कोहली की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस तस्वीर में अनुष्का शर्मा टीम इंडिया के कैप्टन कोहली को वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। दिलचस्प ये है कि तस्वीर में जैसे ही अनुष्का वरमाला पहनाने के लिए आगे आती हैं तो कोहली के दोस्त उन्हें ऊपर की ओर उठा लेते हैं, ऐसे में भारी भरकम वाले लहंगे में अनुष्का को फिर ऊपर की ओर उठान पड़ता है। लिहाजा इस तस्वीर से जाहिर होता है कि कोहली को वरमाला पहनाने के लिए अनुष्का को काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी। तस्वीर में दोनों वरमाला पहनाने के लिए काफी एक्साइडि और खुश दिखाई दे रहे हैं।

Today we have promised each other to be bound in love for ever. We are truly blessed to share the news with you.This beautiful day will be made more special with the love and support of our family of fans & well wishers. Thank you for being such an important part of our journey. pic.twitter.com/aobTUwMNAK — Virat Kohli (@imVkohli) December 11, 2017

शादी में कोहली ने क्रीम और प्याजी कलर को कॉम्बिनेश की शेरवानी तो वहीं अनुष्का ने इसी अंदाज में डिजाइनर लहंगा पहना। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बता दें कि शादी करने से पहले दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर अपने परिवार के साथ स्पॉट किया गया था। इस दौरान जब मीडिया वालों ने उनसे शादी से संबंधित सवाल किए तो थे दोनों ने चुप्पी साध ली। लिहाजा अब दोनों ने अपनी शादी को सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करके जगजाहिर कर दिया है। इस समय कोहली और अनुष्का के फैंस दोनों की तस्वीरें शेयर करके बधाइयां दे रहे हैं।

Virat and Anushka during their Mehendi ceremony | #VirushkaWEDDING pic.twitter.com/1ENs0MbgwR — Virushka FC™ (@VirushkaWorld) December 11, 2017

Virat and Anushka's cute unseen candid moment from Yuvraj-Hazel's wedding | #VirushkaWEDDING pic.twitter.com/Np0UtEjfxH — Virushka FC™ (@VirushkaWorld) December 11, 2017

