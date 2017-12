विराट कोहली से शादी के बाद अनुष्का शर्मा की जिंदगी में आई बड़ी खुशी, मिला फोर्ब्स से सम्मान

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली से शादी के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों अपने नए जीवन का आनंद ले रही हैं। इटली में शादी, शादी के बाद फ्रांस में हनीमून, दिल्ली में रिसेप्शन के बाद 26 को मायानगरी मुंबई में जलसा। अनुष्का शर्मा विराट कोहली के साथ आज कल अपनी मैरिज लाइफ जमकर एंजॉय कर रही हैं। लेकिन इसी बीच अनुष्का और उनके फैन्स के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल, फोर्ब्स ने हाल ही में फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में अनुष्का को दूसरी बार शामिल किया गया है। लेकिन अनुष्का के लिए स्पेशल बात ये है कि उनकी क्लोदिंग ब्रांड नुश ‘Nush’ को भी फोर्ब्स ने जगह दी है। अनुष्का को जैसे ही ये पता चला उन्होंने अपने फैन्स को ये खुशखबरी दी।

Second time for me on Forbes, first for #Nush . Thank you again @forbes_india #ForbesIndiaCeleb100 pic.twitter.com/iVgaQrh79q

— Anushka Sharma (@AnushkaSharma) December 22, 2017