Sui Dhaaga Box Office Collection Day 7: ‘सुई धागा’ का बॉक्सऑफिस पर जलवा जारी है। फिल्म का लगातार कलेक्शन का आंकड़ा ऊपर चढ़ता जा रहा है। दर्शकों को वरुण और अनुष्का के बीच की केमेस्ट्री खूब पसंद आ रही हैं। यही कारण है कि फिल्म अपने पहले ही वीक में 60 करोड़ के आसपास कलेक्शन करने में सफल रही है।

फिल्म के कमाई के आंकड़ों को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। तरण के ट्वीट के अनुसार, फिल्म के कलेक्शन में छठवें दिन 54.22 प्रतिशत की ग्रोथ देखने को मिली। फिल्म को पांचवे दिन नेशनल हॉलीडे(2 अक्टूबर) का भरपूर फायदा मिला। ट्रेज पंडित ने ऐसे कयास लगाए है कि फिल्म अपने पहले सप्ताह में 62 करोड़ 5 लाख रुपए का बिजनेस कर सकती है।

#SuiDhaaga registers 54.22% decline on Day 6 [vis-à-vis Day 1]… Drop in biz was imminent, since Day 5 was a national holiday… Should collect ₹ 62.5 cr in Week 1… Fri 8.30 cr, Sat 12.25 cr, Sun 16.05 cr, Mon 7 cr, Tue 11.75 cr, Wed 3.80 cr. Total: ₹ 59.15 cr. India biz.

