PHOTOS: अटकलें तेज! विराट से शाादी करने के लिए फैमिली समेत इटली जा रहीं अनुष्का!

बुधवार को इंटरनेट पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के इटली में शादी करने की खबरें सामने आई थीं। इस बात की कपल ने आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की है। मगर कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दोनों इटली में शादी करने वाले हैं। अनुष्का का पूरे परिवार के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर दिखाई देने से इस तरह की अफवाहों को बल मिला है। हालांकि एक्ट्रेस के मैनेजर ने उनकी शादी की बात को सिरे से खारिज कर दिया था।

ऐसे में यह सावल उठना लाजिमी है कि अगर अनुष्का और विराट शादी नहीं करने वाले हैं तो पूरे परिवार के साथ एक्ट्रेस इटली क्यों जा रही हैं। एयरपोर्ट पर उनकी मां आशिमा शर्मा, पिता अजय कुमार शर्मा और बड़ा भाई करनेश शर्मा दिखाई दिए। परिवार पपरांजी से बचते हुए जल्दी से छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर जाते हुए नजर आया। सूत्रों की मानें तो अनुष्का और विराट 12 से 15 दिसंबर के बीच शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।

#WATCH: Anushka Sharma and her family spotted at Mumbai's Chhatrapati Shivaji International Airport, last night, amid speculations of wedding in Italy pic.twitter.com/fLA1SM2NDz

— ANI (@ANI) December 8, 2017