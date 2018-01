रणबीर कपूर के साथ जिन कपड़ों में अनुष्का शर्मा ने किया था फिल्म प्रमोशन, उन्हीं में विराट संग नजर आईं एक्ट्रेस

Nushki in same long white shrug…with Ranbir for Ae dil hai mushkil promotions And with virat in South Africa now… 💕 . @neetu54 . @riddhimakapoorsahniofficial . @anushkasharma . @virat.kohli #ranbirkapoor #viratkohli #ranbirvirat #ranbirkapoor #anushkasharma #virushka #ranushka #taimuralikhanpataudi #taimur #ranbiranushka #viratanushka #viratanushkawedding #virat #anushka #ranbir #india #southafrica ….

A post shared by ❤ BARFI KAP🖤🖤R ❤ (@ranbir_the_charmer) on Jan 2, 2018 at 1:04am PST