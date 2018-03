Pari Box Office Collection Day 4: अनुष्का शर्मा की ‘परी’ धीमी रफ्तार से कर रही कमाई , जानिए फिल्म का अबतक का टोटल कलेक्शन

Pari Box Office Collection Day 4: अनुष्का शर्मा की फिल्म ‘परी’ विराट कोहली से शादी के बाद पहली रिलीज है। फिल्म में अनुष्का बेहद डरावने अंदाज में नजर आईं हैं। फिल्ममेकर्स ने फिल्म को होली के मौके पर रिलीज कर दर्शकों को एक डरावना सरप्राइज दिया है। प्रोसित रॉय और करनेष शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म ‘परी’ में अनुष्का शर्मा एक शैतान की बेटी का किरदार निभाया है। साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म ‘जब हेरी मेट सेजल’ रिलीज हुई थी, फिल्म में अनुष्का के साथ शाहरुख खान नजर आए थे। फिल्म को दर्शकों की ओर से बॉक्स ऑफिस पर पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, इसलिए फिल्म ‘परी’ से भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की उम्मीद की जा रही है। फिल्म में अनुष्का शर्मा के साथ रिताभारी चक्रवर्ती, परमब्रत चटर्जी और रजत कपूर भी स्क्रीन शेयर की है।

हालांकि अनुष्का की फिल्म ‘परी’ बॉक्स ऑफिस पर धीमी रफ्तार से कलेक्शन कर रही है। फिल्म ने शुक्रवार को 4 करोड़ 36 लाख रुपए, शनिवार को 5 करोड़ 47 लाख और रविवार को 5 करोड़ 51 लाख रुपए की कमाई की है। इस हिसाब से अनुष्का की ‘परी’ का भारत में कुल कलेक्शन 15 करोड़ 34 लाख रुपए हो गया है। फिल्म के आंकड़ों की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी है।

#Pari has an ORDINARY WEEKEND… Growth in biz, especially on Sat and Sun, wasn’t substantial… Plexes of major centres showed better trending… Fri 4.36 cr, Sat 5.47 cr, Sun 5.51 cr. Total: ₹ 15.34 cr. India biz.

