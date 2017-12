अनुष्का शर्मा ने खत्म किया सस्पेंस, इस मैसेज और फोटो के साथ दी विराट कोहली से शादी की खबर

Anushka Sharma, Virat Kohli Wedding Photos: बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने महीने भर से जारी सस्पेंस पर से पर्दा हटा दिया है। उन्होंने एक फोटो ट्वीट कर विराट कोहली से अपनी शादी की खबरों के कन्फर्म कर दिया। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इन जोड़ी की शादी मंगलवार यानी 12 दिसंबर को होगी लेकिन उससे एक दिन पहले ही सोमवार (11 दिसंबर) को यह जोड़ा परिणय सूत्र में बंध गया। अनुष्का शर्मा ने भी शादी की तस्वीर शेयर कर ट्वीट किया, “आज हमदोनों ने प्यार के बंधन में भंधकर एकाकार होने का एक-दूसरे से वादा किया। इस खबर को आपके साथ शेयर करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। हमारे परिवार, फैन्स और शुभचिंतकों के स्नेह, प्यार आशीष की वजह से आज का दिन हमारे लिए स्पेशल हो गया। हमारी जिंदगी के अहम मोड़ पर साथ देने के लिए सभी का शुक्रिया।”

बता दें कि विराट और अनुष्का ने 5 साल पहले एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। वह पहली बार एक विज्ञापन के शूट पर मिले थे। 2015 में अफवाह उड़ीं कि दोनों का ब्रेक अप हो गया है, लेकिन इन्हें खारिज करते हुए दोनों एक सार्वजनिक समारोह में नजर आए।

अनुष्का की फैमिली के साथ उनके परिवार के पंडित भी इटली गए हुए हैं। यह वही पंडित हैं, जिनसे मिलने विराट और अनुष्का पिछले साल देहरादून गए थे। अगर मेन्सएक्सपी वेबसाइट की माने तो विराट कोहली ने अपने करीबी सूत्रों से बात करते हुए कहा था कि इस शादी में उन्होंने ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया है। इस जोड़े की शादी पर उनके फैन्स सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं।

विराट-अनुष्का की शादी से जुड़ी कुछ तस्वीरें देखिए:

Today we have promised each other to be bound in love forever. We are truly blessed to share the news with you. This beautiful day will be made more special with the love and support of our family of fans & well wishers. Thank you for being such an important part of our journey. pic.twitter.com/Scobdiqk7l

— Anushka Sharma (@AnushkaSharma) December 11, 2017