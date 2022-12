Virat-Anushka Anniversary: शादी की 5वीं सालगिराह पर विराट कोहली ने कही यह बात, एक्ट्रेस बोलीं- जानती हूं, मेरे पीछे तुम…

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा 11 दिसंबर को दोनों अपनी शादी की 5वी सालगिरह मना रहे हैं।

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली (image: indian express)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram