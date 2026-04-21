अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अक्षय तृतीया के अवसर पर वृंदावन पहुंचे। दोनों ने प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात करने केली कुंज आश्रम भी पहुंचे। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों प्रेमानंद जी महाराज के सामने बैठे भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं।

वीडियो में विराट और अनुष्का शांत बैठे हैं और प्रेमानंद जी महाराज उनसे बात कर रहे हैं। अनुष्का ने सफेद सलवार-सूट पहना है और विराट डार्क शेड की टी-शर्ट में दिख रहे हैं। दोनों के गले में तुलसी की माला भी नजर आ रही है, जो कुछ महीने पहले ही दोनों ने दीक्षा लेने के बाद पहनी थी। एक अन्य क्लिप में कपल अन्य भक्तों के साथ बैठकर महाराज का प्रवचन ध्यान से सुनता दिखाई दे रहा है।

यह पहली बार नहीं है जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वृंदावन पहुंचे हैं। लंदन में रहने के बावजूद दोनों अक्सर भारत आते हैं और वृंदावन जाकर प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेते है। पिछले 5 महीनों में यह उनकी तीसरी और साल 2026 में दूसरी यात्रा है। इससे पहले वे फरवरी में भी यहां आए थे।

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उनकी यह यात्रा उस वक्त हुई जब हाल ही में उन्हें बेंगेलुरु में आईपीएल के लिए भारत आए हैं। विराट फिलहाल रॉयल चैलेंजर बेंगेलुरु के लिए खेल रहे हैं, जिनका अगला मुकाबला 24 अप्रैल को गुजरात टाइटन्स से और 27 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स से होने वाला है।

Virat Kohli and Anushka Sharma listening to Premanand Maharaj This is real peace 🥹❤️ pic.twitter.com/M5CGYyr7aS — Human ❤️💕 (@Infinity_Yaar) April 20, 2026

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इससे पहले भी उनकी एक यात्रा का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें प्रेमानंद जी महाराज ने कपल से पूछा था, “क्या आप खुश हैं?” इस पर दोनों ने हामी भरी थी। इसके बाद महाराज ने धन और आध्यात्मिकता को लेकर गहरी बात कही थी। उन्होंने बताया कि भौतिक सफलता हमेशा ईश्वर की कृपा का संकेत नहीं होती, बल्कि असली आशीर्वाद भीतर के परिवर्तन के रूप में मिलता है, जो व्यक्ति को सत्य और शांति की ओर ले जाता है।

अब उनकी इस ताजा यात्रा का वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। फैंस कपल की सादगी और आध्यात्मिकता के प्रति उनके जुड़ाव की सराहना कर रहे हैं।