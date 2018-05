VIDEO: ऐसे अपना जन्मदिन मना रही हैं अनुष्का, पति विराट के साथ देखने पहुंचीं Avengers: Infinity War

एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अपने पति विराट कोहली के साथ अपने जन्मदिन के खास मौके पर फिल्म देखने पहुंचीं। अनुष्का और विराट ने इस दौरान Avengers: Infinity War देखी। बता दें, इस वक्त अनुष्का और विराट दोनों बेंगलुरु में हैं। विराट का आज मैच है, मुंबई इंडियनंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के मैच के चलते विराट और अनुष्का दोनों साथ में बेंगलुरू में हैं। इस बीच विराट अनुष्का के अस खास दिन को मना रहे हैं।

विराट और अनुष्का का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में अनुष्का विराट एक मॉल से गुजर रहे हैं। दोनों मॉल में फिल्म देखने आए हैं- Avengers: Infinity War। वीडियो में अनुष्का और विराट एक दूसरे का हाथ पकड़े तेजी से लोगों के बीच से निकल रहे हैं। इस दौरान विराट और अनुष्का को देखने के लिए लोग जहां के तहां खड़े हो जाते हैं। पूरे मॉल में अनुष्का विराट को देखने के लिए भीड़ लगी हुई है।

@AnushkaSharma & @imVkohli at Orion Mall with the whole team to watch #AvengersInfinityWar #Virushka #HappyBirthdayAnushkaSharma pic.twitter.com/f2RDbHw33N

— Anushka Sharma News (@AnushkaNews) May 1, 2018