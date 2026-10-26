अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने लाइमलाइट की दुनिया के साथ-साथ भक्ति की राह पर निकल चुके हैं। अक्सर उन्हें वृंदावन में प्रेमानंदजी महाराज के दर्शन करते हुए देखा जाता है। अब दोनों ने रविवार की शाम मुंबई में अमेरिकन सिंगर कृष्णा दास का कीर्तन में हिस्सा लिया, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

वीडियो में अनुष्का मरून रंग का सूट पहने फ्रंट सीट पहने पूरी तरह से भक्ति में डूबी नजर आ रही हैं। उन्होंने अपनी उंगली में चैंटिंग मशीन पहनी है और वो जोरदार तालियों के साथ कीर्तन में डूबी नजर रही हैं। वहीं विराट भी उनके साथ में बैठे कीर्तन का आनंद लेते नजर आ रहे हैं।

दोनों भक्ति में डूबे नजर आए और ‘गोविंद राधे, गोपाल राधे’ का जाप करते दिखे। यह कीर्तन कृष्ण दास के भारत दौरे का हिस्सा था। अमेरिकी गायक कृष्ण दास अपने भक्ति गीतों के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं। उनके गानों में भारतीय भजन और पश्चिमी संगीत का मेल सुनने को मिलता है।

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यह पहली बार नहीं है, जब अनुष्का और विराट एक साथ कृष्ण दास के कीर्तन में शामिल हुए हैं। जुलाई 2026 में भी दोनों लंदन के यूनियन चैपल में आयोजित इसी तरह के कीर्तन में पहुंचे थे।

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अपने काम के अलावा आध्यात्मिक रुचि को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। दोनों नीब करौरी बाबा में गहरी श्रद्धा रखते हैं और वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से भी कई बार मिल चुके हैं।

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बता दें कि अनुष्का और विराट पिछले कुछ सालों से अपनी निजी जिंदगी को लोगों की नजरों से दूर रख रहे हैं। दोनों लंदन में रहते हैं और अपने बच्चों वामिका और अकाय के साथ वहां काफी समय बिताते हैं। समय-समय पर वो भारत आते हैं और हर बार वो कभी नीब करौरी बाबा मंदिर जाते हैं और कभी वो वृंदावन दर्शन के लिए पहुंचते हैं।