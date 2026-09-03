अभिनेत्री अनुष्का रंजन और उनके पति आदित्य सील 23 अगस्त 2026 को जुड़वां बेटियों के माता-पिता बने हैं। अब एक्ट्रेस ने मां बनने के अनुभव और इसके लिए किए गए संघर्ष को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी आया था, जब उन्होंने बच्चा गोद लेने तक का विचार कर लिया था।

नेहा धूपिया और अंगद बेदी के शो ‘डबल डेट’ में अनुष्का ने अपनी IVF जर्नी और मां बनने में आई मुश्किलों के बारे में बात की। बता दें कि इस एपिसोड को अनुष्का के जुड़वां बच्चों के जन्म से पहले रिकॉर्ड किया गया था।

अनुष्का ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने नेचुरली कंसीव करने की कोशिश की। डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी थी कि छह महीने से एक साल तक वह नेचुरली ट्राई करें। जब ऐसे वो मां नहीं बन पाईं तो डॉक्टरों ने उन्हें IUI कराने की सलाह दी। जब इससे भी वह मां नहीं बन पाईं तो उन्हें IVF से मां बनना चुना।

अपनी इस जर्नी के बारे में बात करते हुए अनुष्का ने कहा, “शुरुआत में हम प्राकृतिक तरीके से कोशिश कर रहे थे। एक समय पर हमें लगा कि अब हम बच्चे के लिए तैयार हैं। डॉक्टरों ने हमें छह महीने या एक साल तक कोशिश करने की सलाह दी। इसके बाद एक प्रक्रिया होती है, जिसे IUI कहते हैं। यह IVF का थोड़ा आसान तरीका है।”

उन्होंने बताया कि IUI में दवाइयां और इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। हालांकि, इसमें IVF की तुलना में कम इंजेक्शन लगते हैं। अनुष्का ने कहा कि दवाइयों का उन पर काफी असर पड़ रहा था।

इसके बाद दोनों ने IVF कराने का फैसला किया, क्योंकि इसमें IUI के मुकाबले गर्भधारण की संभावना ज्यादा होती है। हालांकि, अनुष्का के लिए यह सफर आसान नहीं था। उन्हें इस दौरान शारीरिक परेशानियों के साथ-साथ इमोशनली भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने कहा, “आपको लगने लगता है कि मेरी बॉडी में कुछ कमी है, कुछ तो गलत है। एक लड़की होने के नाते मुझे लगता था कि शायद मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए थी या मीट नहीं खाना चाहिए था।”

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लोगों को बताने में आने लगी थी शर्म

अनुष्का ने आगे बताया कि इस दौरान उन्हें शर्म भी महसूस होने लगी थी। उन्हें समझ नहीं आता था कि किसी को कैसे बताएं कि वे बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं।

आदित्य सील ने भी इस दौरान अनुष्का की हालत के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी को शारीरिक दर्द और मानसिक तनाव से गुजरते देखा था। यह सब देखकर एक समय पर उन्होंने तय कर लिया था कि अगर IVF सफल नहीं हुआ, तो वे दोबारा इस प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे।

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आदित्य और अनुष्का ने बच्चे को गोद लेने के बारे में भी सोचा था। दोनों का मानना था कि अगर वे खुद बच्चे के माता-पिता नहीं बन पाए, तो किसी बच्चे को गोद लेकर उसे प्यार और अच्छी जिंदगी दे सकते हैं।