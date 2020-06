Anurag Kashyap: अनुराग कश्यप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में अनुराग के एक बेहद खास दोस्त ने उनके लिए कुछ ट्वीट्स किए। ट्वीट्स में अनुराग के दोस्त उनसे काफी उखड़े हुए दिखाए दिए। इन ट्वीट्स में अनुराग के दोस्त और सिनेमेटोग्राफर/एक्टर एन नटराजा सुब्रमणी (N.Nataraja Subramani) ने उन्हें बेवकूफ और स्वार्थी भी बताया। इन ट्वीट्स को देखने के बाद फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने भी रिएक्शन दिए।

‘चोक्ड’ फिल्म डायरेक्टर ने अपने दोस्त के स्टेटमेंट पर भड़कने की बजाय प्रेम भाव और आदर के साथ उन्हें जवाब दिया। साथ ही अनुराग ने अपने ट्वीट्स में एक्टर से माफी तक मांगी। दरअसल, अनुराग को लेकर N.Nataraja Subramani ने कुछ दिनों पहले एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए थे। जिनमें उन्होंने अनुराग को कहा था कि वह स्वार्थी हैं। ट्वीट में ये भी कहा गया था कि जब उन्हें अनुराग की जरूरत थी तब वह उऩके साथ नहीं थे। ऐसे में अनुराग ने जब ये ट्वीट्स देखे तो उऩ्होंने इन ट्वीट्स का जवाब दिया।

अनुराग ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। उन्होंने लिखा- ‘नटराज के बारे में पिछले काफी दिनों से पढ़ रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि नटराज न सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, बल्कि हम सिनेमा के आंचल में साथ साथ पले बड़े हैं। जब मैं ये तक नहीं जानता था कि अपने शॉट्स को कैमरामैन तक कैसे पहुंचाना है, कैसे समझाना है। वह तब से मेरा दोस्त है। उसने मुझे ये सब समझाया।’

Thread Been reading a lot about @natty_nataraj ‘S outburst being reported in the media . For the record , I want to state here that he is not just my friend but we grew together in cinema . When I did not know how to communicate my shot to my cameraman , he taught me how to ..

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) June 6, 2020