Pariksha Pe Charcha 2020: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा को लेकर देशभर के करोड़ों बच्चों, अभिभावकों सहित शिक्षकों को संबोधित किया। दिल्ली के तालककटोरा में मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2020 (Pm Modi Pariksha Par Charcha)का आयोजन किया था। इस दौरान पीएम ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र-छात्राओं को परीक्षा के तनाव से दूर रहने और उन्हें सफलता के मायने को समझाते हुए अभिभावको इस बात जोर डालते हुए कहा कि माता-पिता को अपने बच्चों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। ये बातें उन्होंने बच्चों के डिप्रेशन को लेकर कही थी। अब इसी बात पर फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने पीएम पर एक बार फिर निशाना साधा है।

अनुराग कश्यप ने ट्विटर पर बच्चों को पीएम मोदी की कही बातों का जिक्र किया और एक तरह से कथनी और करनी में अंतर ना लाने की बात की है। अनुराग ने ट्वीट किया- बिल्कुल, कभी भी दबाव न बनाएं और उनपर किसी चीज का बोझ न डालें..नरेंद्र मोदी। जो आप कह रहे हैं पहले अपनी सरकार और पुलिस से उस पर अमल करने के लिए कहिए।उदाहरण द्वारा इसका नेतृत्व करें, बातों से नहीं। धन्यवाद। अनुराग का पीएम को किया गया ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। तमाम उनको फॉलोवर्स और यूजर्स इस ट्वीट पर रिएक्शन दे रहे हैं। कोई उनका समर्थन तो कोई उनके एक पुराना ट्वीट के हवाले से ट्रोल भी कर रहे हैं।

बता दें पीएम मोदी हर साल परीक्षा से पहले छात्रो, अभिभावकों सहित शिक्षकों को संबोधित करते हैं। इसकी शुरुआत साल 2018 में हुई थी। ये कार्यक्रम दिन के 11 बजे से शुरू हुआ। अंत में पीएम मोदी बच्चों से मिले और उन्हें ऑटोग्राफ भी दिए। चूंकि यह कार्यक्रम लाइव भी हो रहा था लिहाज देश के कोने कोने में बैठे करोड़ों लोगों ने पीएम की कही बातों और सुझावों को सुना। प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के ट्विटर पेज और यूट्यूब पर भी इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया था।

Exactly.. don’t pressure and never force them .. @narendramodi . Pls follow what you say and ask your government and police the same . Lead by example and not by talk . Thank you https://t.co/pN9ic2v6hF

