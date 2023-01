Pathan फिल्म की सफलता के बीच अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड पर साधा निशाना, बोले- हॉलीवुड की सस्ती कॉपी बना…

फिल्ममेकर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बॉलीवुड फिल्मों को हॉलीवुड फिल्मों की सस्ती कॉपी बताया है।

बॉलीवुड फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ( indian express)

शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की फिल्म ‘पठान’ (Pathan) 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। पठान को रिलीज हुए आज पांचवा दिन है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। ‘पठान’ पर एक के बाद एक, कई हस्तियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सभी पठान को शानदार फिल्म बता रहे हैं। इसी बीच फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) का बॉलीवुड फिल्मों को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने हिंदी फिल्मों को हॉलीवुड की सस्ती कॉपी करार दिया है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि एक वक्त था जब विदेशों में भी बॉलीवुड फिल्मों का जलवा देखने को मिलता था। हॉलीवुड की सस्ती कॉपी बना रहा है बॉलीवुड- अनुराग कश्यप अनुराग कश्यप ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा कि विदेशों में बहुत लंबे समय से भारत में बनी फिल्मों को पसंद किया जाता रहा है। एक वक्त था जब भारतीय फिल्में दुनियाभर में रिलीज हुआ करती थीं। आप अफ्रिका जाइए अरब देशों में भारत में की फिल्मों का गजब क्रेज रहा है। लेकिन अब हमने ऑरिजनल फिल्में बनाना बंद कर दिया है। हमारा मेन स्ट्रीम सिनेमा हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों की सस्ती कॉपी होने लगा है। साउथ फिल्मों को लेकर क्या बोले फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने आगे साउथ फिल्मों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। फिल्ममेकर ने कहा कि ‘साउथ फिल्में अभी भी भारतीय फिल्मों की तरह दिखती हैं। बहुत सारी हिंदी फिल्में भारतीय फिल्मों की तरह नहीं दिखती है, इसे भारत में शूट भी नहीं किया गया है। यह भारत के बारे में भी नहीं है, यही वजह है कि आरआरआर जैसी फिल्म ने सबकों चौंका दिया और यह विदेशों में भी हिट हुई।’ Also Read Anurag Kashyap को बॉलीवुड एक्टर ने बताया झूठा और जहरीला, बोले- वो मेरे बारे में लोगों से झूठ बोलते हैं… फिल्म पठान को लेकर क्या बोले थे कश्यप वहीं अनुराग कश्यप ने हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान पठान की तारीफ करते हुए कहा था कि शाहरुख खान इतने हसीन और इतने सुंदर पहले कभी नहीं लगे। हम पठान देखने आए, दिल खुश हो गया और फिल्म में इतना खतरनाक एक्शन है। शाहरुख के लिए पहली बार ऐसा रोल है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का एक्शन उन्होंने पहले कभी किया होगा।

