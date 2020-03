Anurag Kashyap: कोरोना वायरस को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, इस बीमारी के इलाज को लेकर दावे किए गए कि गौ मूत्र के सेवन से इस बीमारी से दूर रहा जा सकता है। ऐसे में बॉलीवुड एक्टर-डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने भी अब इस पर तंज कसा है। अनुराग ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा- ये गौ मूत्र और गोबर की शक्ति को अंडर एस्टिमेट न करें।

दरअसल, एक यूजर के ट्वीट के जवाब में अनुराग ने ये ट्वीट किया। यूजर ने लिखा था- 1 मिलियन से ज्यादा लोग देश भर से इस मेले में आएंगे 25 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक! क्या हो सकता है आगे?’ बताते चलें, यूपी में राम नवमी मेले को आयोजन होना है।

भारत में कोरोना संक्रामण के ढेरों मामले सामने आ चुके हैं इसे ध्यान में रखते हुए कई राज्य सरकारों ने स्कूल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मॉल बंद कर दिये हैं। केंद्र सरकार ने भी लोगों से अपील की है कि वे बड़ी सभाएं आयोजित न करें और इस महामारी से लड़ने में उनकी मदद करें।

बावजूद इसके यूपी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या में सदियों पुराने राम नवमी मेले को आयोजित करने का फैसला किया है। इसको लेकर अनुराग कश्यप ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने गौ मूत्र औऱ गोबर का भी जिक्र किया।

Don’t underestimate the power of GauMutra and Gobar …. https://t.co/85uQYuM9LW

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) March 18, 2020