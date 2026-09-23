मराठी फिल्म ‘गोंधल’ को आगामी ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री चुना गया है। हालांकि, 2001 की ‘लगान’ के बाद से कोई भारतीय फिल्म बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की शॉर्टलिस्ट में जगह नहीं बना पाई है। इस पर अनुराग कश्यप से पूछा गया कि भारत ऑस्कर क्यों नहीं जीत पाता, तो उन्होंने कहा, ‘क्योंकि हम बिल्कुल गलत फिल्मों का चयन करते हैं।;

अनुराग कश्यप ने वैरायटी से बातचीत में कहा कि जब भारत के पास ‘द लंचबॉक्स’ और ‘ऑल वी इमैजिन ऐज लाइट’ जैसी सही फिल्मों को चुनने का मौका था, तब भी फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) ने इसे खराब कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दोनों फिल्मों को FFI ने जानबूझकर नहीं चुना।

जब उनसे पूछा गया कि क्या चयन प्रक्रिया पर बहुत ज्यादा राजनीति का असर पड़ता है, तो अनुराग ने हां में जवाब दिया। उन्होंने इसके साथ ही प्रक्रिया में जागरूकता की कमी की बात भी कही।

उन्होंने कहा, “इस साल मुकाबला काफी मुश्किल है। इस साल ऑस्कर के लिए अंतरराष्ट्रीय फिल्मों को मात देना आसान नहीं होगा।” अनुराग ने यह भी बताया कि किसी फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सही रास्ता क्या हो सकता है। उन्होंने कहा, “पात्रता के लिए सबसे जरूरी बात यह होनी चाहिए कि फिल्म भारत के बाहर किसी अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी हो या साल खत्म होने से पहले उसे अमेरिका में रिलीज किया गया हो या उसका कोई अमेरिकी डिस्ट्रीब्यूटर हो।”

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‘गोंधल’ को लेकर उन्होंने कहा कि फिल्म को अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में दिखाए जाने की कोशिश करनी चाहिए।

अनुराग ने कहा कि किसी फिल्म की अंतरराष्ट्रीय स्क्रीनिंग या अमेरिकी डिस्ट्रीब्यूटर न होने से ऑस्कर में उसकी सफलता की संभावनाओं पर काफी असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा, “यह पहला कदम होना चाहिए, वरना स्क्रीनिंग और विज्ञापन पर खर्च किया गया सारा पैसा बेकार हो जाता है।”

उन्होंने आगे कहा कि IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एक मान्यता प्राप्त फिल्म फेस्टिवल है और ‘गोंधल’ की वहां जीत के बाद NFDC यानी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इसे अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भेजना चाहिए, ताकि फिल्म को ज्यादा एक्सपोजर मिल सके।

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अनुराग ने कहा कि फिल्ममेकर शायद इस पूरी प्रक्रिया से ज्यादा परिचित न हों, इसलिए NFDC को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि वह पहले से ही कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेता है।

उन्होंने कहा, “NFDC बिना किसी मकसद के मार्केट बनाने के लिए हर फिल्म फेस्टिवल में जाता है। उसका एक मकसद होना चाहिए कि वह उन फिल्मों को आगे बढ़ाए, जिनका भारत के बाहर प्रीमियर नहीं हुआ है। उन्हें सिर्फ मार्केट में फिल्में दिखाने के बजाय अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल के लिए आवेदन करने में मदद करनी चाहिए।”