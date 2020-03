बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप समाज से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। देशभर में फैले कोरोनावायरस के संकट पर भी अनुराग कश्यप काफी पैनी नजर बनाए हुए हैं और गवरर्मेंट के हर मूवमेंट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हाल ही में अनुराग कश्यप ने सरकार पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया उन्होंने लिखा, अगर विधायकों को खरीदने और सत्ता की चकाचौंध के अलावा कहीं और पैसा लगाया होता तो आज देश के ये हालात नहीं होते। अनुराग कश्यप के इस ट्वीट के बाद तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे हैं।

Exactly who I was.. just not blinded by the razzle dazzle of the power and false empathy .. the amount of money spent in buying MLA’s could have been put to better use.. timely Intervention and foresight could have prevented this but it’s all about putting up a show. https://t.co/zKYH2idgNe

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) March 29, 2020