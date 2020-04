Anurag Kashyap: भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं देश के कुछ अस्पतालों में कोविड-19 का इलाज कर रहे कुछ डॉक्टर्स और नर्सें भी संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने इसी ओर ध्यान दिलाते हुए अपने एक ट्वीट में डॉक्टर और नर्सों की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की है।

अनुराग ने ट्वीट में लिखा है कि अगर देश को कोरोना से बचाना है तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्माचरी सेहतमंद रहें। उन्होंने लिखा, ‘देश को Corona से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे डॉक्टर और नर्सेज़ और सभी स्वास्थ्य कर्मचारी सेहतमंद और सुरक्षित रहें। उन्हें कुछ हो गया ना तो फिर थाली बजाओ या दिया जलाओ, या जो भी अगला programme करो। अंत निश्चित है।’

वहीं ट्वीट में अनुराग की बात पर कई यूजर्स उनको निशाने पर भी ले रहे हैं। एक यूजर ने अनुराग पर कटाक्ष करते हुए उन्हें पक्का मोदीभक्त करार दे दिया। यूजर ने लिखा, ‘तू तो पक्का वाला मोदीभक्त निकला रे अनुराग…,देशवासियों ने तो नौ मिनट ही जलाया पर तेरी तो अब तक जल रही’

एक अन्य यूजर ने फिल्म मेकर पर निगेटिव वाइब्स फैलाने का आरोप लगाते हुए लिखा, ‘आप ऐसे ही अंत की कल्पना कर सकते हैं, दूसरी कोई उम्मीद नहीं। होता आपसे खुद घंटा नहीं है बस नेगेटिव वाइब्स फैलाओ, कोरोना का इलाज संभव है पर आपका नहीं।’

एक और यूजर ने लिखा, ‘अरे हमें तो पता ही नहीं था ज्ञान बांटने के लिए धन्यवाद बाबा…’। एक यूजर ने कहा, ‘और वैज्ञानिक सोच वाले नेता की जरूरत है जो देश को सही दिशा में ले जाए’

एक यूजर ने तो अनुराग पर को निशाने पर लेते हुए कहा कि डॉक्टर्स और नर्स को पहले मुसलमानों से बचाने की जरूरत है। यूजर ने लिखा, ‘देश को कोरोना से बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी मुस्लिम से बचे रहें और सुरक्षित रहें। क्योंकि हमारे स्वास्थ्य कर्माचारियों, नर्सों और डॉक्टरों पर मुसलमान लगातार हमले कर रहे हैं।’

To save the country from Corona, it is most important that our doctors, nurses, all health workers be healthy and safe from Musl*ms coz Musl*ms have been constantly attacking our health workers nurses and doctors.

