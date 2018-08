इस फिल्म का ट्रेलर देख बोले अनुराग कश्यप- ये क्या बवाल बनाया है

हाल ही में फिल्म ‘पटाखा’ का ट्रेलर रिलीज किया गया है। फिल्म में सानिया मल्होत्रा, राधिका मदान और सुनील ग्रोवर हैं। विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी इस फिल्म का ट्रेलर अपने आप में गजब है। जो भी इसे देख रहा है उसका रिएक्शन कुछ हटकर ही सामने आ रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ। अनुराग ने भी विशाल की फिल्म का ट्रेलर देखा। ट्रेलर देखते ही अनुराग ने अपने ट्विटर से एक पोस्ट किया। पोस्ट में अनुराग ने हैरानी जताते हुए लिखा- ‘सर जी विशाल भारद्वाज आप हो क्या? कौन मिट्टी के बने हो। ये क्या बवाल बनाया है? सानिया मल्होत्रा राधिका मदान।’

अनुराग के ट्वीट का जवाब देते हुए विशाल भारद्वाज ने भी एक पोस्ट किया। पोस्ट में विशाल भारद्वाज लिखते हैं- लव यू अनुराग। आपकी ‘मनमर्जियां’ का इंतजार कर रहे हैं। तापसी विक्की और अभिषेक सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं।’ बता दें, इस फिल्म से राधिका मदान फिल्मी पर्दे पर डेब्यू कर रही हैं। इससे पहले एक्ट्रेस राधिका टीवी सीरियल ‘मेरी आशिकी तुमसे ही’ में नजर आ चुकी हैं। इस सीरियल में दर्शकों ने राधिका को खूब पसंद किया था। वहीं अब इसके बाद राधिका ‘दंगल’ गर्ल सानिया मल्होत्रा के साथ फिल्म ‘पटाखा’ में स्क्रीन शेयर कर रही हैं। फिल्म के ट्रेलर में दो बहने दिखाई गई हैं जो कि हमेशा लड़ती रहती हैं।

दोनों की तुलना ‘भारत-पाक’ जैसे संबंधों से भी की जाती है। ट्रेलर में दोनों बहने एक दूसरे को तरह तरह की गाली देतीं तो कभी एक दूसरे के बाल नोचती दिखाई देती हैं। दोनों एक दूसरे की शक्ल से भी नफरत करती हैं। लेकिन दोनों बहनों की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि घर से भाग जाने के बाद भी दोनों फिर से एक ही घर में मिल जाती हैं। वह भी एक दूसरे की देवरानी-जेठानी बन कर। फिल्म का ट्रेलर इतना रोचक है कि हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है।

Love u Anurag. Waiting to feel envious from Manmarziyaan. Tapsee Vikky and Abhishek all look great.

— Vishal Bhardwaj (@VishalBhardwaj) August 15, 2018