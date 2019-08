जम्मू कश्मीर से Article 370 हटाए जाने के फैसले के बाद बॉलीवुड की तमाम ​सिलेब्रिटी ने पीएम मोदी के इस फैसले की तारीफ की। वहीं फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने इस फैसले के विरोध में लगातार तीन ट्वीट किए। उनके इस ट्वीट में सीधे तौर पर पीएम मोदी या गृहमंत्री अमित शाह का नाम तो नहीं लिखा है लेकिन इस फैसले को गलत बताया है। उनके ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जबरदस्त ट्रोल किया जा रहा है। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि अगर ये गलत हुआ है तो क्या जो अभी तक कश्मीर के हालात हैं वो सही है?

अनुराग ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, ‘कई पहलू है कश्मीर के। सभी सही हैं और सभी ग़लत। बस इतना जानता हूँ की जिस तरीक़े से यह सब हुआ, सही नहीं था।’ इसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर अपने को साइड करते हुए अपने दोस्त का हवाला देते हुए ट्वीट किया— ‘Article 370 या 35A, के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। इसका implication, history, या facts मैं अभी भी समझा नहीं हूँ। कभी लगता है जानना चाहिए था, कभी लगता है क्यों गया। ना मैं कश्मीरी मुसलमान हूँ ना कश्मीरी पंडित। मेरा कश्मीरी दोस्त कहता है कश्मीर की कहानी Roshomon की तरह है।’

एक यूजर ने उनके इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा है— ‘आपको अपने सेक्यूलरिज्म का इलाज कराना चाहिए। तब शायद आपको अपना स्टैंड क्लीयर करने में मदद मिलेगी।’ एक यूजर ने तो अनुराग कश्यप पर गुस्सा निकालते हुए उन्हें पाकिस्तानी तक कह दिया।

अपने तीसरे ट्वीट में अनुराग कश्यप ने अप्रत्यक्ष तौर पर पीएम मोदी की ओर निशाना साधते हुए लिखा— सबसे डरावनी बात ये है कि देश की 120 करोड़ जनता के बदले एक इंसान सभी के फैसले ले रहा है। उसे ये लगता है कि वहीं सबसे सही समझता है पूरे देश की जनता के लिए क्या सही है। इस वक्त उसी के पास पावर है।

You know what is scary , that One Man thinks that he knows exactly what’s the right thing to do for the benefit of 1,200,000,000 people and has the access to the power to execute it.

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) August 5, 2019