Anurag Kashyap: पालघर मामले में एक के बाद एक बॉलीवुड सेलेब्स के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब अनुराग कश्यप ने भी इस मामले में रिएक्शन दिया। इस बीच फिल्ममेकर अशोक पंडित भी अनुराग कश्यप को उनके ट्वीट के करारे जवाब देने लगे। महाराष्ट्र में साधुओं की पिटाई मामले में अनुराग ने अपने पोस्ट में कहा था- ‘इसने भी हिंदू-मुसलमान ऐंगल ना ढूँढे । रिपोर्ट पढ़ें। लगभग १०० लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है । उनकी निंदा तो करेंगे ही जो उस भीड़ में थे लेकिन उससे ज़्यादा निंदा उस माहौल की करूंगा जो इस देश में बनाया जा चुका है, जिसका यह सीधा नतीजा है।’

इसका जवाब देते हुए फिल्ममेकर अशोक पंडित ने अनुराग कश्यप को जवाब दिया। अपने ट्वीट में अशोक पंडित ने कहा-‘ वीडियो देख ले ! मारने वाले का नाम शोएब है ! अगर मौलवी होता और मारने वाले का नाम अनुराग होता तो तूने उसको #RSS #Bajrangdal के नाम से बिल फाड़ दिया होता और सड़क पर #hinduterror चिल्लाते हुए नज़र आते !’ इसके जवाब में अनुराग ने लिखा-‘ मुंबई पुलिस कृपया नोट करें अफवाह फैलाने और कम्यूनल एंगल दिए जा रहे हैं पालघर मामले को।’

@MumbaiPolice @anildeshmukh @priyankac19 pls note. Spreading rumours and giving communal angle to the Palghar incident . https://t.co/LmzaEz3wuv

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) April 20, 2020