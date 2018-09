निर्देशक अनुराग कश्यप की फिल्म Manmarzian रिलीज के बाद से ही चर्चे में है। रिलीज के बाद फिल्म के कुछ सीन पर सिख समुदाय ने जबरदस्त आपत्ति जताई थी। सिख समुदाय की आपत्ति के बाद फिल्म से तीन दृश्यों को हटा लिया गया। फिल्म से जो दृश्य हटाए गए हैं उनमें अभिनेता अभिषेक बच्चन का 29 सेकंड का दृश्य, गुरुद्वारा में प्रवेश करते तापसी पन्नू और अभिषेक बच्चन का एक मिनट का लंबा दृश्य और धूम्रपान करती नजर आ रहीं अभिनेत्री तापसी पन्नू का 11 सेकंड का दृश्य शामिल है। लेकिन अब फिल्म के इन दृश्यों को हटाए जाने के बाद अऩुराग कश्यप फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर Eros पर बुरी तरह बिफर गए हैं।

अनुराग कश्यप ने ट्विटर पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा है कि आपत्तिजनक दृश्यों को बिना उनकी इजाजत के फिल्म से हटा दिया गया है। अब पंजाब की सारी समस्याएं खत्म हो गईं हैं। अनुराग कश्यप ने लिखा कि ‘मुबारक। अब यहां से पंजाब की सभी समस्याएं खत्म हो गईं। युवा सिख अब सुरक्षित हैं। La La land पर दोबारा आकर खुश हो जाइए।’ अपने ट्वीट में अनुराग कश्यप ने Eros के अध्यक्ष किशोर लूला का निजी मोबाइल नंबर डालते हुए लिखा कि ‘Eros को मालूम है कि कैसे मिनटों में ऐसे मामलों को सुलझाते हैं। आगे से किसी फिल्म को लेकर धमकी मिले तो सीधे Eros से संपर्क करें।’

Before my tweet is taken down -Congratulations . Here by all problems of Punjab are solved and Sikh youth have been saved . Happy to be back in LaLa land again. Next time you are threatened by a film please call Kishore Lulla directly on Eros knows how to solve matters in minutes pic.twitter.com/4yqU3T9utK

