‘मुक्काबाज’ को सीबीएफसी से मिला U/A सर्टिफिकेट, अनुराग कश्यप ने जताया आभार

अनुराग कश्यप की आगामी फिल्म ‘मुक्काबाज’ को सीबीएफसी से यू/ए सर्टिफिकेट मिल गया है और निर्देशक ने कहा कि वह उचित, तर्कसंगत और सशक्त बनाने वाले अनुभव के लिए सेंसर बोर्ड के प्रमुख प्रसून जोशी के आभारी हैं। फिल्म निर्माता ने उन्हें अपनी फिल्म के जरिए स्वतंत्र होकर और बिना डर के अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी का भी आभार जताया। विनीत कुमार सिंह और जोया हुसैन अभिनीत इस फिल्म में उत्तर प्रदेश में खेलों को लेकर सियासत का तानाबाना बुना गया है और यह रिलीज से पहले ही प्रशंसा बटोर रही है। मुक्काबाज 12 जनवरी को रिलीज होनी है।

कश्यप ने ट्विटर पर यह खबर दी। उन्होंने लिखा, ‘‘अनिश्चितता और शंका के दौर में मैं सीबीएफसी के साथ सही, तर्कसंगत और सशक्त बनाने वाले अनुभव के लिए आभारी हूं। बोर्ड ने मुझसे इस फिल्म को बनाने के पीछे की मंशा के बारे में पूछा था और मैंने खुलकर और निर्भयता से अपनी बात रखी तथा सीबीएससी ने एक फिल्म निर्माता के तौर पर मेरा सम्मान किया। पिछली बार ऐसा गैंग्स आॅफ वासेपुर के साथ हुआ था।’’

Thank you @prasoonjoshi_ and @smritiirani and the board and the revising committee panel . Just to be given space to speak freely and fearlessly makes it all so worth it. #Mukkabaaz

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) January 9, 2018