Manmarziyan Movie Celeb Review: बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप फिल्म मनमर्जियां के साथ ही एक नए जॉनर को तलाश रहे हैं। अनुराग की ज़्यादातर फिल्में डार्क रही हैं लेकिन वे पहली बार एक विशुद्ध रोमैंटिक ड्रामा फिल्म मनमर्ज़ियां के साथ आ रहे हैं। इस फिल्म में विकी कौशल, तापसी पन्नू और अभिषेक बच्चन जैसे सितारे नज़र आएंगे। हाल ही में फिल्म को चुनिंदा लोगों के लिए मुंबई में स्क्रीन किया गया था वहीं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को हसबेंड मटीरियल नाम से रिलीज़ किया गया है।

अनुराग की इस फिल्म को लेकर कई बॉलीवुड कलाकारों ने प्रशंसा की है। अनुराग की एक्स वाइफ कल्कि, अनुराग की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से अपने बॉलीवुड करियर की शुरूआत करने वाली हुमा कुरैशी, साकिब सलीम, गोल्डी बहल जैसे कई बॉलीवुड सितारों ने इस फिल्म को लेकर काफी पॉज़िटिव प्रतिक्रियाएं दी हैं।

#Manmarziyaan will take you on a roller coaster ride of emotions questioning morality and love itself but, making you believe in love at the same time. A love story as real as it gets. @anuragkashyap72 thank you for this amazing experience @aanandlrai congratulations — Sunny Kaushal (@sunnykaushal89) September 7, 2018

Two of my most dear friends @juniorbachchan n @anuragkashyap72 have created magic on screen with #Manmarziyaan absolutely loved it !!! @vickykaushal09 n #TapseePannu were amazing as well all the best guys — goldie behl (@GOLDIEBEHL) September 5, 2018

Can someone (re)introduce me to bad boy with endearing smile @vickykaushal09 … @juniorbachchan is the guy every woman needs but not one everyone deserves… and @taapsee is such a patakka #Manmarziyan was seen last night!! @anuragkashyap72 @aanandlrai — Huma Qureshi (@humasqureshi) September 8, 2018

The beauty of #Manmarziyaan lies in the complexities of love n its visual depiction . Three superlative performances and one master director give you a fyaari film . And #Amittrivedi aapne toh home run maar diya. @taapsee @juniorbachchan @vickykaushal09 @aanandlrai sir badhaai — Saqib Saleem (@Saqibsaleem) September 8, 2018

हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अभिषेक और अनुराग साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले अभिषेक और अनुराग 2004 में मनिरत्नम की फिल्म युवा में साथ काम कर चुके हैं। इस फिल्म में अजय देवगन, विवेक ओबरॉय और अभिषेक बच्चन मुख्य भूमिका में थे वहीं इस फिल्म को अनुराग ने लिखा था। इस फिल्म को तन्नू वेड्स मन्नू बनाने वाले निर्देशक आनंद एल राय प्रोड्यूस कर रहे हैं। फैंस इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि डार्क फिल्मों के निर्देशक अनुराग एक रोमैंटिक फिल्म के साथ कितना न्याय कर पाते हैं।

