Anurag Kashyap Quite Twitter and Wrote Post: ट्विटर पर अपनी बात बेबाकी से रखने वाले डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने ट्विटर को अलविदा कह दिया है। अपनी बेटी और माता-पिता को ऑनलाइन मिल रही धमकियों को कारण बताते हुए अनुराग ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। अनुराग कश्यप का नाम उस स्टार्स की लिस्ट में शुमार है, जो सोशल मीडिया पर राजनीतिक से लेकर सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं।

अनुराग कश्यप ने एक ट्वीट में लिखा- जब आपके माता-पिता को कॉल्स आने लगें और आपकी बेटी को ऑनलाइन धमकियां मिलने लगे तो फिर कोई क्या बात करना चाहेगा। कोई कारण या कोई स्पष्टीकरण भी नहीं रहता। दबंगों का राज होगा और दबंगई से जीने का नया तरीका। सभी को नया भारत मुबारक हो और आप इसमें रह सकें। आपकी उन्नति और खुशियां मिलें। यह मेरा अंतिम ट्वीट है क्योंकि अब मैं ट्विटर छोड़ रहा हूं। जब मैं बिना डर के कुछ बोल नहीं सकता तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। गुड बाय।

Very sad that Sri Anurag Kashyap deleted his Twitter. It is sad & bad for democracy when we cant voice our opinion with out fear.

I disagree with Anurag Kashyap ji on 99% of issues, but his Right to say is our Responsibility as a Nation. #AnuragKashyap .. God bless

Jai Hind pic.twitter.com/GUwXp80tA6

