अनुराग कश्यप ने किया Indigo का बायकॉट, 4 बजे जग कर ली Vistara की फ्लाइट, 7 घंटे किया इंतजार

Anurag Kashyap: बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने इंडिगो फ्लाइट का बॉयकॉट किया है। उनका कहना है कि जब तक इंडिगो फ्लाइट कुणाल कामरा का बैन नहीं हटाती, तब तक वह इंडिगो से फ्लाय नहीं करेंगे। ऐसे में कोलकाता पहुंचने के लिए अनुराग ने विस्तारा फ्लाइट का इस्तेमाल किया। जिसके लिए अनुराग को असुविधा भी हुई। उन्होंने 4 बजे जग कर विस्तारा फ्लाइट ली, इतना ही नहीं उन्होंने 7 घंटे तक का इंतजार भी किया।

अनुराग कहते हैं- ‘मेरा क्या मानना है कि मैं इस बारे में कुछ कर नहीं सकता। मेरे फ्लाइट में जाने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं जताना चाहता हूं कि क्या गलत हुआ है। मैंने सोचा कि मैं क्यों न इंडिगो का बहिष्कार करूं। मैंने विस्तारा से जाने का सोचा। इंडिगो फ्लाइट सोमवार दिन में थी और विस्तारा सुबह की थी। ऐसे में ऑर्गनाइजर्स ने मुझसे कहा कि विस्तारा में जाने के लिए आपको सुबह 4 बजे उठना होगा। मैंने कहा कि हां मैं उठूंगा 4 बजे। लेकिन इंडिगो से फ्लाय नहीं करूंगा।’

बता दें, कुणाल कामरा पर इंडिगो फ्लाइट ने तब बैन लगा दिया था जब वह मुंबई से लखनऊ के लिए फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे उस वक्त कथित तौर पर उन्होंने पत्रकार अर्णब गोस्वामी को परेशान किया था। ऐसे में एयरलाइन ने कुणाल के इंडिगो में सफर करने को लेकर 6 महीने के लिए रोक लगा दी थी।

कुणाल कामरा ने मुंबई से लखनऊ जा रही फ्लाइट में टीवी जर्नलिस्ट से कथित रूप में बदतमीजी की थी। जिसमें अर्णब गोस्वामी और कुनाल कामरा साथ में सफर कर रहे थे। कुनाल ने इस पूरे वाकए का अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर किया है। कुनाल ने ये वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया।

