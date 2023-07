इंटीमेट सीन फिल्माने से पहले अनुराग कश्यप ने एक्ट्रेस से पूछी थी पीरियड्स की डेट, Sacred Games एक्ट्रेस ने किया खुलासा

Lust Stories 2: अमृता सुभाष ने ‘लस्ट स्टोरीज 2’ से पहले ‘सेक्रेड गेम्स’ में इंटीमेट सीन दिए थे। जिसे अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था।

अमृता सुभाष- अनुराग कश्यप (फोटो-amrutasubhash)

पढ़ें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram