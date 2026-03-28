पारिवारिक विवाद और सड़क दुर्घटना के बाद रिकवरी फेज में चल रहे अनुराग डोभाल पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी रितिका चौहान ने बच्चे को जन्म दिया है। रितिका ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपने नन्हें बच्चे के पैरों की तस्वीर शेयर करते हुए इमोशनल पोस्ट शेयर किया।

उन्होंने लिखा, “राम नवमी के पवित्र और शुभ अवसर पर, भगवान ने हमें हमारा सबसे अनमोल उपहार दिया है।” उन्होंने बच्चे की जन्म की तारीख 27 मार्च, 2026 बताई। गौरतलब है कि रितिका ने पोस्ट में अपने पति को टैग नहीं किया है और अनुराग ने भी बच्चे को लेकर इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट शेयर नहीं किया है।

गौरतलब है कि जब अनुराग ने अपने परिवार पर आरोप लगाए थे, तभी उनके भाई ने कई सबूत दिए थे, जिसमें वो ये बताना चाह रहे थे कि अनुराग के सारे आरोप गलत हैं। उनके भाई ने एक चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, जो कथित तौर पर अनुराग का और उनकी किसी दोस्त की बातचीत का था। जिसमें कथित तौर पर अनुराग अपनी पत्नी रितिका को थप्पड़ मारने की बात कर रहे थे। जिसके बाद इंटरनेट पर ये खबरें भी आईं कि अनुराग का अपनी पत्नी के साथ भी रिश्ता सही नहीं चल रहा था।

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जब अनुराग रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हुए तब रितिका उनके साथ थीं। लेकिन अनुराग के मैनेजर ने स्क्रीन को बताया कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अनुराग एक दोस्त के फार्महाउस में रहने चले गए हैं, तब से दोनों अलग रह रहे हैं।

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रितिका ने भी दिया हिंट

रितिका ने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरीज में अपने रिश्ते और परिवार में चल रहे विवाद को लेकर हिंट दिया था। उन्होंने लिखा था, “सबसे ज्यादा तकलीफ़ इस बात की है कि हकीकत बिल्कुल अलग है जो दिखाया या माना जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूं और ऑनलाइन अपनी बात नहीं रखती, इसका मतलब यह नहीं कि मेरी कहानी मायने नहीं रखती। मैं किसी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कुछ नहीं करती। मेरे परिवार और ससुराल वाले भी इसी तरह हैं। हममें से कोई भी इस तरह की गलतफहमी का हकदार नहीं है।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…