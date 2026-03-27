यूट्यूबर अनुराग डोभाल उर्फ UK07 Rider हाल ही में गंभीर कार हादसे के बाद सुर्खियों में थे। इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अनुराग ने खुद अपनी गाड़ी ठोक दी थी, इसके बाद उनके परिवार और पत्नी रितिका चौहान को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनकी शादी में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन रितिका ने अस्पताल में उनका साथ दिया था।

हालांकि, अनुराग के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद रितिका उनके साथ नहीं दिखीं। उनके मैनेजर ने SCREEN को बताया कि वह तब भी अनुराग के साथ नहीं थीं जब उन्हें दोस्त के फार्महाउस में शिफ्ट किया गया। रितिका, जल्द ही मां बनने वाली हैं, और अब उन्होंने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

रितिका ने ससुरालवालों का किया बचाव

रितिका ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में लिखा: “सबसे ज्यादा तकलीफ़ इस बात की है कि हकीकत बिल्कुल अलग है जो दिखाया या माना जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूं और ऑनलाइन अपनी बात नहीं रखती, इसका मतलब यह नहीं कि मेरी कहानी मायने नहीं रखती। मैं किसी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कुछ नहीं करती। मेरे परिवार और ससुराल वाले भी इसी तरह हैं। हममें से कोई भी इस तरह की गलतफहमी का हकदार नहीं है।”

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उन्होंने आगे कहा, “एक महिला के रूप में, मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा घर एकजुट रहे। किसी भी लड़की की यही इच्छा होती है कि उसका परिवार कभी इस तरह की परिस्थितियों से ना गुजरे।

मैंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पत्नी के रूप में पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ निभाया। अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, मेरा आने वाला अनमोल बच्चा। यह छोटी सी जिंदगी तनाव और दर्द से घिरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका असर हम पर पड़ रहा है।”

रितिका ने लिखा, ”मैं बस समझदारी की उम्मीद करती हूं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। मैं हमेशा सबके लिए खड़ी रही, जब भी किसी को मेरी जरूरत थी, लेकिन तुम कहां थे और अब कहां हो? जब मुझे तुम्हारी जरूरत है?”

रितिका ने आगे लिखा, ”मैं सिर्फ नकारात्मक पीआर झेल रही हूं, लेकिन यह सच्चाई नहीं बदलता। मैं जल्द ही अपनी साइड क्लियर करूंगी। मैं यह पोस्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह साफ कहना जरूरी लग रहा था। मैं शांति चुन रही हूं, अपने और अपने परिवार के लिए। मेरे जीवन में एक खूबसूरत अनुभव है, मेरा बच्चा, और मैं चाहती हूं कि इस पर कोई नकारात्मकता हावी न हो।”

अनुराग डोभाल की सेहत की जानकारी

अनुराग डोभाल फिलहाल दोस्त के फार्महाउस में रिकवर कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने स्वास्थ्य अपडेट शेयर करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि क्या वे कभी फिर से चल पाएंगे।

कार हादसे के बाद अपने पहले पोस्ट में अनुराग ने लिखा: “सोचा भी नहीं था कि मैं जीवित रह पाऊंगा। जो रास्ता मैंने चुना, उससे वापस आना असंभव था। आज मैं एक चमत्कार के समान हूँ। मैं अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ चुका हूं।”

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डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल संवेदनशील विषयों जैसे मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक विवाद और गंभीर हादसे के बाद रिकवरी के बारे में है। इसमें साझा किए गए कथन सोशल मीडिया पर आधारित हैं और स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किए गए हैं।

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