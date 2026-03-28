मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल उर्फ यूके राइडर इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। ‘बिग बॉस 17’ के बाद से वह लगातार पारिवारिक तनाव की वजह से चर्चा में रहे और हाल ही में उन्होंने बेहद मुश्किल दौर भी देखा। हालांकि अब उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई है- अनुराग पिता बन गए हैं। यह खुशखबरी उनकी पत्नी रितिका चौहान ने सोशल मीडिया के जरिए की थी। जिसके बाद अब अनुराग ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो व्हीलचेयर पर अपने बच्चे से मिलने अस्पताल पहुंचे।

अनुराग ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जो वीडियो शेयर किया, उसमें उन्हें अस्पताल पहुंचते हुए देखा जा सकता है। वह अपने दोस्तों और टीम की मदद से अंदर जाते दिख रहे हैं। उन्हें कार से कुछ लोग उतार रहे हैं और फिर व्हीलचेयर से उन्हें उनकी पत्नी और बच्चे के पास ले जाया जा रहा है।

जैसे ही उन्होंने पहली बार अपने नवजात बेटे को गोद में लिया, उनकी आंखें भर आईं और वह खुद को रोक नहीं पाए। इस वीडियो के साथ अनुराग ने लिखा, “मेरे बच्चे के लिए मेरा दूसरा जन्म,” और हैशटैग के जरिए बताया कि उनके घर बेटे का जन्म हुआ है।

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इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दिया है। फैंस ही नहीं, कई सेलेब्रिटीज भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। इससे पहले रितिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए यह जानकारी दी थी कि रामनवमी के पावन अवसर पर उनके घर नन्हे मेहमान का आगमन हुआ है, जिसे उन्होंने भगवान का सबसे अनमोल उपहार बताया।

उन्होंने लिखा था, “राम नवमी के पवित्र और शुभ अवसर पर, भगवान ने हमें हमारा सबसे अनमोल उपहार दिया है।” उन्होंने बच्चे की जन्म की तारीख 27 मार्च, 2026 बताई। हालांकि अपनी पोस्ट में उन्होंने अनुराग को टैग नहीं किया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…