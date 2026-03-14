‘बिग बॉस 17’ फेम अनुराग डोभाल उर्फ UK07 कार एक्सीडेंट के बाद से अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो के जरिए बताया था कि परिवार के कारण वो मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। उनका कहना था कि ये उनका आखिरी वीडियो हो सकता है और 2 दिन बाद ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर कथित तौर पर खुद की जान लेने की कोशिश की। वो 150 किमी/घंटा की रफ्तार से कार चला रहे थे, तभी उनकी गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई, इस दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोटें आईं। पहले उनकी हालत स्थिर बताई जा रही थी, लेकिन अब उनके मैनेजर ने अपडेट दिया है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है। उन्होंने लोगों से अनुराग के लिए प्रार्थना करने की अपील भी की।

उनके मैनेजर रोहित पांडे लगातार सोशल मीडिया पर अनुराग की सेहत की जानकारी शेयर कर रहे हैं। ताजा अपडेट यह है कि अनुराग की हालत गंभीर है और उनके फेफड़ों में चोट आई है, साथ ही उन्हें गंभीर निमोनिया हो गया है।

अनुराग डोभाल की हालत गंभीर

कुछ घंटे पहले, अनुराग के मैनेजर ने उनके स्वास्थ्य का अपडेट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। अपने IG स्टोरीज में, रोहित ने लिखा, “अपडेट: अनुराग भाई की हालत आज सुबह तक स्थिर थी, लेकिन उनकी हालत गंभीर और बिगड़ गई क्योंकि दुर्घटना में उनके फेफड़े भी आंशिक रूप से चोटिल हुए थे और इससे गंभीर संक्रमण विकसित हो गया। उन्हें गंभीर निमोनिया का निदान किया गया है।”

उन्होंने आगे लिखा, “वह फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं। हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि उनके लिए प्रार्थना करें।” अनुराग के कार क्रैश की खबर ऑनलाइन आने के बाद कई सेलेब्स जैसे मुनव्वर फारूकी, रजत दलाल, अभिषेक मल्हान और अन्य ने यूके07 राइडर की जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दरअसल, कुछ दिन पहले रोहित ने अस्पताल से अनुराग के साथ एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वह मुस्कुराते हुए क्लिक करवाते दिखाई दे रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि अनुराग ICU से बाहर थे।

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अनुराग डोभाल के अस्पताल में भर्ती होने पर बयान

अनुराग के अस्पताल में भर्ती होने के बाद, यूट्यूबर के मैनेजर ने उनके अस्पताल में होने की आधिकारिक घोषणा की। अपने IG हैंडल के माध्यम से, रोहित ने लिखा, “टीम यूके राइडर की तरफ से, मैं अनुराग डोभाल का मैनेजर होने के नाते पुष्टि करता हूं कि वह फिलहाल अस्पताल में चिकित्सा निगरानी में हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि कृपया इसे आधिकारिक बयान के रूप में लें और स्थिति के बारे में लगातार कॉल करने से बचें।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि आगे की अपडेट उचित समय पर साझा की जाएगी। बाद में, अनुराग के मैनेजर ने यह भी बताया कि बिग बॉस 17 फेम को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है।

अनुराग डोभाल के भाई ने दिया जवाब

एक तरफ अनुराग अस्पताल में हैं, वहीं उनके भाई कमाल इंक उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दे रहे हैं। कमाल ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अनुराग के आरोपों को सिरे से नकारा है और साथ ही उन्हें सबूतों के साथ सामने आने को कहा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…