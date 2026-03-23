बिग बॉस 17 से मशहूर हुए यूट्यूबर अनुराग डोभाल अस्पताल में एडमिट हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान उन्होंने अपनी गाड़ी ठोक दी और उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया था। इस हादसे में अनुराग बुरी तरह घायल हो गए थे और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उनकी स्थिति में सुधार है और उन्होंने वीडियो शेयर करके फैंस का शुक्रिया कहा है।

रविवार 22 मार्च को अनुराग डोभाल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके अपने फैंस को धन्यवाद कहा है और कहा है कि उन्हें सबसे इतना प्यार मिल रहा है जितना कभी अपने मां-बाप से भी नहीं मिला है।

अनुराग ने कहा है कि फैंस के परिजन उन्हें अपने परिवार से ज्यादा प्यार दे रहे हैं। अनुराग ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से इतने लोगों के कॉल, टेक्स्ट और वीडियो कॉल्स आ रहे हैं जिनसे मेरा खून का रिश्ता नहीं था। लोग मुझे डांट रहे हैं कि मैंने खुद को अनाथ क्यों कहा?

अनुराग ने कहा कि बहनें खड़ी हैं, भाई खड़े हैं, किसी के मां-बाप कॉल कर रहे हैं। कभी नहीं सोचा था अपने मां-बाप से जो प्यार नहीं मिला वो दूसरों के मां-बाप से मिलेगा। मैं ये फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकता। थैंक्यू सो मच।

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अनुराग ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें एक बुजुर्ग महिला और पुरुष नजर आ रहे हैं और खुद को अनुराग के माता-पिता समान कह रहे हैं। अनुराग ने सभी को मेंटली और इमोशनली सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहा है।

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