कभी-कभी किसी फिल्म का सबसे यादगार सीन वो बन जाता है, जिसे पर्दे पर उतारने के लिए कलाकार ने बड़ी मशक्कत की हो। कुछ ऐसा ही फिल्म रामायण के दौरान हुआ है, जहां एक्टर अनुपम खेर ने सिर्फ दो शब्दों के डायलॉग के लिए करीब 200 बार रीटेक लिए थे। वैसे तो फिल्म में कई शानदार सीन्स हैं, जिन्हें एक से बढ़कर एक कलाकार ने निभाया है लेकिन ये एक सीन फिल्म का सबसे बड़ी हाईलाइट भी साबित हुआ।

फिल्म में अनुपम खेर ने बतौर एक्टर नहीं बल्कि जटायु के किरदार की दमदार आवाज के रूप में काम किया है। फिल्म में जब रावण और जटायु का भयंकर युद्ध दिखाया जाता है जिसमें जटायु की हार होती है। मरने से पहले जटायु श्री राम को रावण और सीता हरण के बारे में बताते हैं। अपने प्राण छोड़ते हुए उनके मुंह से दो शब्द निकलते हैं, ‘हे राम’।

‘हे राम’ बोलने में लिए 200 टेक

इन दो शब्दों को पर्दे पर दिखाने के लिए जो भाव चाहिए थे, उसके लिए अनुपम खेर ने काफी मेहनत की थी। यकीनन ऐसा हुआ भी, वह 2 शब्दों का डायलॉग फिल्म में काफी पसंद किया गया। उसमें वो जरूरी भाव, दर्द, सीता मां को ना बचा पाने की पीड़ा और श्री राम को दिया गया अंतिम प्रणाम साफ झलक रहा था।

पहले दिन डबिंग करने से किया था इनकार

एक्टर ने फिल्मीग्यान को दिए इंटरव्यू में इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने डबिंग के दौरान माइक के सामने तो काफी टेक लिए ही थे लेकिन कई ढेरों टेक बिना माइक के भी लिए गए थे। वह घर पर भी इसी की प्रैक्टिस करते थे। उनके मुताबिक, उस भाव को लाने के लिए इतनी बार बोलने की प्रैक्टिस करना तो काफी मामूली बात थी।

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अनुपम खेर ने ये भी बताया कि उन्होंने पहले दिन डबिंग करने से मना ही कर दिया था क्योंकि वह इस किरदार को और ज्यादा समझना चाहते थे। उन्हें उस भाव को अपनी आवाज में उतारने के लिए काफी मेहनत की थी।

‘रामायण’ के शानदार विजुअल्स

फिल्म रामायण में जबरदस्त वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। ऑस्कर विनिंग कंपनी DNEG (डबल नेगेटिव) ने फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स पर काम किया है। इन्ही की मदद से फिल्म में दिखाया जटायु और रावण का युद्ध काफी दमदार है। इस युद्ध के ग्रैंड विजुअल्स पर्दे पर देखने लायक थे। फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दुनियाभर में फिल्म करीब 1483.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है।