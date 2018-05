बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अनुपम खेर को इंडस्ट्री में पूरे 34 साल हो चुके हैं। अनुपम खेर अपने 34 साल के करियर को लेकर एक मेसेज सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इस पोस्ट में वह अपनी पहली फिल्म सारांश का जिक्र करते दिखाई देते हैं। तो वहीं अनुपम खेर महेश भट्ट को भी शुक्रिया कहते नजर आते हैं। दरअसल, महेश भट्ट ने ही फिल्म सारांश के जरिए अनुपम को अपनी कलाकारी दिखाने का मौका दिया था। उस वक्त अनुपम खेर महज 28 वर्ष के थे ऐसे में उन्होंने 65 वर्ष के एक बूढ़े व्यक्ति की भूमिका निभाई थी।

अपने पोस्ट को कैप्शन देते हुए अनुपम लिखते हैं- ‘…और मैंने फिल्मों में 34 साल पूरे कर लिए #सारांश। मेरी पहली फिल्म 25 मई 1984 को रिलीज हुई थी। यह एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा थी। अब मैं काफी दूर तक आ चुका हूं। मेरे अप्स औप डाउंस जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लोगों के बारे में इस बीच बहुत कुछ जानने का मौका मिला। लोगों के अलावा, जीवन, मनोरंजन और बिजनेस के बारे में सीखने और जानने को मिला। शुक्रिया महेश भट्ट साहब सारांश के 34 साल।’

And I complete 34 years in movies. #Saaransh, my first film was released on 25th of May, 1984. It has been an amazing journey so far. My ups and downs have taught me so much about people, life and entertainment business. Thank you @MaheshNBhatt Saab. #34YearsOfSaaransh pic.twitter.com/gPNh5UlJd8

— Anupam Kher (@AnupamPKher) May 25, 2018