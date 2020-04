वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी (Arnab Goswami) और उनकी पत्नी पर कथित हमले का मामला गरमा गया है। रिपब्लिक टीवी ने इस हमले के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि उन्होंने डर कर अर्णब गोस्वामी पर हमले के लिए गुंडे भेजे थे। उधर, सोशल मीडिया पर भी इस मामले पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल हैं। कुछ लोग अर्णब के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो कई लोगों ने उन्हें घेरा है। इस बीच, दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अर्णब गोस्वामी का समर्थन करते हुए कहा कि कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता है।

अनुपम खेर ने ट्वीट कर कहा, ‘ मैं अर्णब गोस्वामी (Arnab Goswami) और उनकी पत्नी पर हमले की पूरी तरह निंदा करता हूं। यह बेहद कायराना कृत्य है। देश बदल चुका है दोस्तों…अब यह सब नहीं चलने वाला है’। खेर ने आगे लिखा, ‘अर्णब, देश के करोड़ों लोग आपका कवच हैं। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। जय हो…’। उधर, बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने इस घटना पर तंज कसा है। अनुभव सिन्हा ने ट्वीट कर कहा ‘अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक फुलप्रूफ प्लॉट लिखना कितना मुश्किल काम है। इसके बावजूद आप लोग बॉलीवुड को कोसते रहते हैं…’।

Now you know how difficult it is to write foolproof plots??? And you keep blaming Bollywood…

— Anubhav Sinha (@anubhavsinha) April 23, 2020