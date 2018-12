VIDEO: 101 साल की चायवाली से मिले अनुपम खेर, The Accidental Prime Minister एक्टर ने शेयर किया वीडियो

हाल ही में ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस फिल्म में अनुपम खेर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे हैं। यह फिल्म काफी चर्चा में चल रही है। इसी बीच अनुपम खेर ने अपनी एक वीडियो ट्वीटर पर शेयर की। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में अनुपम खेर के साथ एक बुजुर्ग महिला है जो 101 साल की है और मध्यप्रदेश के खजुराहो में रहती है।

बता दें कि अनुपम खेर ने ट्वीट किया कि ‘वह खजुराहो में हरबी देवी से मिलें’ और 101 साल की उम्र होने के बावजूद वह काफी उत्साह से भरी हुई थीं। यह बुजुर्ग महिला एक चायवाली है और एक पेड़ के नीचे चाय बेचती है। हरबी देवी के बारे में अनुपम खेर ने बताया कि वह बेहद हिम्मती हैं। हरबी देवी से हुई बातचीत को अनुपम खेर ने ट्विटर पर शेयर किया है और यह वीडियो लगभग 1 सेकेंड का है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस वीडियो को 5 घंटे में लगभग 66 बार देखा जा चुका है और 15 हजार से भी अधिक लाइक मिल चुकी है।

I met Harbi Devi in Khajuraho. She is 101 years old & is happy. She sells tea under an old tree. She is delightfully free spirited. Her smile is infectious. A brief chat with her can enrich your life permanently. May God give her long and healthy life.#JaiHo #HappyAttitude pic.twitter.com/GSWNfm1TsH

— Anupam Kher (@AnupamPKher) December 31, 2018