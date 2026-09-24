गोविंदा की पर्सनल लाइफ लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। अब हाल ही में अनुपम खेर ने गोविंदा की निजी जिंदगी में चल रही उथल-पुथल पर खुलकर बात की है। 40 साल से ज्यादा समय से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे अनुपम ने एक हालिया इंटरव्यू में गोविंदा को लेकर कहा कि किसी भी कलाकार की निजी जिंदगी उसके काम पर हावी नहीं होनी चाहिए।

फरीदून शहरयार के साथ खास बातचीत में उन्होंने गोविंदा को शानदार अभिनेता बताते हुए कहा कि वह उनके साथ करीब 10-12 फिल्मों में काम कर चुके हैं और एक्टिंग, डांस व इम्प्रोवाइजेशन के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है। गोविंदा की पत्नी सुनीता के साथ रिश्ते और कथित अफेयर को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अनुपम ने कहा कि वह गोविंदा की जिंदगी पर कोई फैसला नहीं सुनाना चाहते।

उनके मुताबिक, गोविंदा अपनी जिंदगी को बेहतर समझते हैं और खुद इससे निपट सकते हैं। अनुपम ने बताया कि उन्होंने गोविंदा को फोन भी किया था और उनसे सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा।

अनुपम खेर ने दिया अपनी जिंदगी का उदाहरण

अनुपम ने अपनी जिंदगी का उदाहरण देते हुए कहा कि वह 41 साल से इंडस्ट्री में हैं और इस दौरान उन्होंने अच्छे-बुरे दोनों दौर देखे हैं। लेकिन आज लोग उनके करियर के अच्छे हिस्सों को ही याद करते हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी की जिंदगी में परेशानियां होती हैं। उनके मुताबिक, गोविंदा को मार्केटिंग करना नहीं आता, ऐसा नहीं है, बल्कि वह अपनी परिस्थितियों और निजी जिंदगी की वजह से काफी उलझ गए हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि गोविंदा ने अभी हार नहीं मानी है और इसलिए उम्मीद बाकी है। अनुपम ने कहा कि वह प्रार्थना करते हैं कि गोविंदा दोबारा मजबूती से वापसी करें और पहले से ज्यादा काम करें।

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‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना के काम पर भी की बात

बॉलीवुड में दोबारा अपनी पहचान बनाने वाले कलाकारों की बात करते हुए अनुपम खेर ने अक्षय खन्ना का भी जिक्र किया। अक्षय खन्ना के करियर को 2025 में ‘छावा’ और रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ जैसी फिल्मों से एक नई रफ्तार मिली।

जब अनुपम से पूछा गया कि अक्षय खन्ना मीडिया के सामने कम क्यों नजर आते हैं और तस्वीरें खिंचवाने से क्यों बचते हैं, तो उन्होंने कहा कि यह भी एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। उनके मुताबिक, शायद अक्षय ने तय किया है कि वह लाइमलाइट से दूर रहेंगे। अनुपम ने बताया कि कुछ दिन पहले जब अक्षय बाहर निकले तो हर कोई उनकी तस्वीरें लेने लगा। उन्होंने कहा कि हर कलाकार का खुद को प्रमोट करने का अपना तरीका होता है।

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अनुपम ने बताया कि ‘धुरंधर’ की रिलीज से पहले वह अक्षय से मिले थे। उन्होंने बताया कि दोनों एक फ्लाइट में साथ थे और उस दौरान अक्षय ने फिल्म में अपने काम को लेकर काफी भरोसा जताया था। अक्षय ने उनसे कहा था कि उन्हें ‘धुरंधर’ देखनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। अनुपम के मुताबिक, फिल्म में अक्षय ने वाकई शानदार काम किया।