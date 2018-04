अनुपम खेर के बेटे ने खोला राज- सोनम कपूर की बहन से क्यों टूट गई थी सगाई

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर के बेटे सिकंदर ने एक्ट्रेस सोनम कपूर की कजिन प्रिया सिंह के साथ सगाई टूटने के 2 साल बाद इस बारे में खुलकर बोला है। जनवरी 2016 में अनुपम खेर ने अपने ट्विटर हैंडल से बेटे सिकंदर की प्रिया सिंह के साथ सगाई की बात खुलकर सभी के सामने रखी थी। उस वक्त अनुपम ने लिखा था कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा प्यारे सिकंदर की जसजीत और कविता सिंह की बेटी प्रिया सिंह से सगाई हो रही है। 6 महीने के भीतर ही इस मेगा इंगेजमेंट के टूटने की खबरें आनी शुरू हो गई थीं।

खबरों में बताया गया कि जोड़े के बीच सामंजस्य नहीं बैठ रहा था जिसके चलते यह सगाई टूटी। बताया यह भी गया तो दोनों का लाइफस्टाइल और अन्य तमाम चीजें मैच नहीं कर रही थीं जिसके चलते दोनों में झगड़े होते रहते हैं। हालांकि इस मामले में सिकंदर ने सामने आकर कभी भी कुछ नहीं कहा। अब यह रिश्ता टूटने के करीब 2 साल बाद सिकंदर ने एक मशहूर अखबार से बातचीत में कहा- जब दो लोगों के बीच रिश्ता टूटता है तो आम तौर पर इसके पीछे वजह दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठना ही होता है। जब दो लोगों की राहें अलग हो जाती हैं तो आम तौर पर यही वजह होती है।

