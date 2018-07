अनुपम खेर ने क्यों कहा- मुझे मेरी जायदाद से बेदखल कर दिया

ट्विटर ने इन दिनों अपने प्लैटफॉर्म पर सफाई अभियान की शुरूआत की हुई है। जी हां, इस सफाई अभियान के चलते नामी सेलेब्स के फॉलोअर्स की संख्या अचानक घट गई है। इससे बड़े बड़े सेलेब्रिटीज शॉक में हैं। इसी अभियान के तहत बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर के ट्विटर अकाउंट से भी कई सारे फॉलोअर्स अचानक गायब हो गए। इस अभियान का शिकार होने के बाद अनुपम खेर ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट किया है। अपने पोस्ट पर ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या अचानक कम होने के चलते अनुपम लिखते हैं- ‘जैसे कि उन्होंने मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया’

अनुपम खेर के इस पोस्ट के सामने आने की वजह है, ट्विटर से उनके 1,30,000 फॉलोअर्स का गायब होना। ऐसे में अनुपम खेर अपने पोस्ट पर फॉलोअर्स के जाने का दुख करते हुए लिखते हैं कि जैसे उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया गया हो। अनुमप अपने ट्वीट में लिखते हैं- ट्विटर पर 1,30,000 फॉलोअर्स खोने के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। पैनिक, मेमरी लॉस, शक, घबराहट, क्वेश्चनिंग माइ आईसाइट। हालांकि मैं समझ गया था कि यह ट्विटर की क्लीनिंग पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया।

Losing almost 130000 followers on @Twitter had its initial side effects. Panic, memory loss, disbelief, anxiety, questioning my eyesight etc. Even tho I was explained patiently that it is part of cleaning up policy. But I felt जैसे उन्होंने मुझे अपनी जायदाद से बेदख़ल कर दिया।

बता दें, ट्विटर के इस सफाई अभियान से राजनेताओं से लेकर बॉलिवुड पर्सनालिटीज तक सभी के फॉलोअर्स भारी संख्या में घटे हैं। ट्विटर पर महानायक अमिताभ के फॉलोअर्स में 4,24,000, बादशाह शाहरुख खान के फॉलोअर्स में 3,62,141 और सुपरस्टार सलमान खान के फॉलोअर्स में 3,40,884 की गिरावट आई है। इसके अलावा क्वॉन्टिको एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के फॉलोअर्स में 3,54,830 और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के 2,88,298 फॉलोअर्स घटे हैं।

