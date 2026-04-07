जाने-माने अभिनेता अनुपम खेर ने हाल ही में कॉमेडियन समय रैना और उनके परिवार से मुलाकात की और उनके ह्यूमर और कठिन समय के बाद मजबूत वापसी की सराहना की। यह मुलाकात अनुपम खेर के एक्टर्स प्रिपेयर संस्थान में हुई, जिसमें समय अपने माता-पिता पुष्कर और स्वीटी रैना के साथ आए।
अनुपम खेर ने ट्विटर पर लिखा, “समय, स्क्रीन पर तेज़, मज़ेदार और शानदार हैं। लेकिन असल जिंदगी में वह अपने माता-पिता के प्रति बेहद संवेदनशील और प्यार करने वाले बेटे हैं। 28 साल की उम्र में उनकी कॉमिक टाइमिंग और ह्यूमर अद्भुत है। मैं सच में मानता हूँ कि वह एक प्रतिभा हैं… लगभग!”
उन्होंने समय के कठिन दौर का भी जिक्र किया और कहा, “हर कठिन दौर हमें सोचने और रुकने का मौका देता है। अगर हम इसे जीवन का सबक मान लें, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं।”
अनुपम ने आगे कहा, “हमने साथ में जोक्स बनाने की कोशिश की… पहले मैं फेल हुआ, फिर वह फेल हुए। यही इंसानियत है! जीवन हमेशा सही होने के बारे में नहीं है, बल्कि फेल होने, हंसने, उठने और यात्रा का आनंद लेने के बारे में है।”
दिलीप कुमार के अभिनय के कायल थे शाहरुख और धर्मेंद्र, ट्रेजेडी किंग ने खुद बताया कैसे डालते थे फिल्मों में जान| रील गाथा
समय के ह्यूमर ने अनुपम खेर को हंसाया
अनुपम खेर ने अपनी ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो में अनुपम कहते हैं, “मुझे तुम पर गर्व है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तुम सबसे अच्छे हो,” जिस पर समय ने ह्यूमर में जवाब दिया, “काश मैं भी यही कह पाता, सर!” और दोनों जोर से हंस पड़े।
इसके बाद अनुपम खेर, समय रैना के बालों और बॉडी की तारीफ करते हैं तो समय मजाकिया अंदाज में अनुपम खेर की सिर की तरफ देखकर जवाब देते हुए कहते हैं, ‘बालों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन बॉडी मैंने आपसे इंस्पायर होकर बनाई है।’
समय रैना से अनुपम खेर जब पूछते हैं कि कितने किलो वेट लूज किया तो समय जवाब देते हैं- 3 किलो ट्रेनर का बढ़ गया।
समय रैना का मुश्किल समय
2025 में समय रैना विवादों में आए थे, जब इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो के एक एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया के कमेंट्स पर देशभर में आलोचना हुई थी। इस घटना के बाद समय ने सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए थे।
समय रैना अब अपने नए कॉमेडी स्पेशल ‘स्टिल अलाइव’ के साथ वापसी कर चुके हैं और इस मुलाकात ने उनके फैंस के बीच उत्साह बढ़ा दिया है।
EXCLUSIVE: रूपाली गांगुली संग ‘अनुपमा’ का सफर और ‘ये रिश्ता’ छोड़ने का फैसला- शिवम खजूरिया ने बताई पूरी कहानी