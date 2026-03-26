बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने साल 1984 में आई महेश भट्ट की फिल्म ‘सारांश’ में काम करके अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की और अभी तक अभिनेता अपने 40 साल से ज्यादा के करियर में लगभग 550 फिल्में कर चुके हैं। अब हाल ही में ‘तन्वी द ग्रेट’ एक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया है कि वह डायरेक्टर को अपना पहला ब्रेक देने के लिए आज भी उन्हें पैसे देते हैं। साथ ही इसके पीछे की वजह भी बताई है।

फिल्मों में एक्शन करना चाहते हैं अनुपम खेर

पिंकविला के साथ बात करते हुए जब अनुपम खेर से पूछा गया कि क्या वह अपनी 550 फिल्मों में से किसी के रीमेक में काम करना चाहेंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिले, तो वह ‘सारांश’ का एक एक्शन वर्जन करना चाहेंगे। अनुपम खेर ने कहा, “मैं एक एक्शन एक्टर के तौर पर ‘सारांश 2’ करना चाहता हूं। मैंने एक महीने पहले महेश भट्ट से बात की थी।

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मैंने उनसे कहा कि भट्ट साहब, मैं सच में एक्शन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद पर काम कर रहा हूं। मैं अपनी बॉडी दिखाता हूं, भले ही लोग मुझ पर हंसें। मुझे इस बात से बहुत खुशी मिलती है। मैं चाहता हूं कि मेरा किरदार एक्शन के जरिए लोगों को बचाए। जैसे ‘टेकन’ में, तो मैं भी कुछ वैसा ही करना चाहता हूं।”

अनुपम हर फिल्म के बाद महेश भट्ट को देते हैं 25 हजार

बातचीत में आगे अभिनेता ने एक किस्सा शेयर किया। अनुपम खेर ने याद किया कि कैसे उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में अपने ‘गुरु’ महेश भट्ट का सम्मान करना शुरू किया था और आज भी वैसे ही करते हैं। ‘सारांश’ एक्टर बोले, “उन्होंने (महेश भट्ट) मुझे मेरा पहला ब्रेक दिया था, इसलिए उस समय मैं उन्हें हर फिल्म के लिए उनको 250 रुपये देता था। अब यह 25,000 रुपये हो गया है।

ये महंगाई का नतीजा है। यह 250 रुपये से बढ़कर 500 रुपये, फिर एक हजार रुपये, फिर 5 हजार रुपये और अब 25 हजार रुपये हो गया है। मैंने पिछले हफ्ते ही उन्हें एक लिफाफा दिया था। अब वह बस लिफाफा पकड़ते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उसमें कितने पैसे हैं। लेकिन मुझे यह बहुत पसंद है। यह किसी और चीज से ज्यादा एक रस्म जैसा है।”

जब अनुपम खेर ने महेश भट्ट को कहा था धोखेबाज

एएनआई से बात करते हुए अनुपम खेर ने एक बार बताया था कि महेश भट्ट ने ‘सारांश’ में उन्हें हटाकर संजीव कुमार को लेने का फैसला कर लिया था। जिसकी वजह से अभिनेता काफी दुखी हो गए थे। अनुपम खेर ने बताया कि वह इस रोल के लिए महीनों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन शूटिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले ही उन्हें पता चला कि उन्हें बदल दिया गया है। यह सुनकर वह टूट गए और उन्होंने अपना सारा सामान लेकर मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया।

लेकिन जाने से पहले वह महेश भट्ट से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने बताया था, “मैं टैक्सी से उनके घर गया और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। मैंने उनसे कहा कि वह खिड़की से बाहर देखें- वहां मेरी गाड़ी खड़ी है, जिसमें मेरा सारा सामान रखा है। मैंने उनसे कहा कि जाने से पहले मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वह कितने बड़े धोखेबाज हैं। गुस्से में मैंने उन्हें बददुआ भी दे दी थी। अनुपम खेर की यह लगन और जुनून देखकर महेश भट्ट का मन बदल गया और उन्होंने आखिरकार इस फिल्म में उसी रोल के लिए अनुपम खेर को ही कास्ट किया।

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