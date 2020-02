View this post on Instagram

आज़ाद भारत में अगर हमें किसी भी चीज़ से आज़ादी चाहिए तो उसके लिए हमें काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जो कि देश के करोड़ों युवा कर रहे हैं। अलग अलग फ़ील्डस में।देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए।नारों से जो आज़ादी प्राप्त करना चाहते हैं उनका देश के प्रति सिवाय नारों के और क्या योगदान है? बात को समझाने के लिए पेश है मेरे ख़ुद के बालों से आज़ादी का उदहारण!!😬🤓😎