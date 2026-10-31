बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर संजय गुप्ता के निधन की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री को गहरे सदमे में डाल दिया है। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर भी इस दुखद खबर से भावुक हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा कर संजय गुप्ता के साथ बिताए पलों, उनकी दोस्ती और सिनेमा के लिए उनके जुनून को याद किया।

संजय गुप्ता का अंतिम संस्कार 31 अक्टूबर को शाम 6 बजे मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट में किया जाएगा। इस बात की जानकारी एक्टर रोनित रॉय ने दी। फिल्ममेकर संजय गुप्ता की मौत अपने घर में गिरकर लगी सिर पर चोट के कारण हुई। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु (Accidental Death) का मामला दर्ज किया है। 57 साल की उम्र में वह दुनिया को छोड़कर चले गए।

अनुपम खेर हुए भावुक

अनुपम खेर ने भी संजय गुप्ता के निधन पर शोक जताते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने उनके साथ किए काम को याद करते हुए लिखा, ‘संजय एक ऐसे फिल्ममेकर थे, जिनकी अपनी एक अलग पहचान और सिनेमा के प्रति बेशुमार मोहब्बत थी। उन्हें फिल्मों का चलता-फिरता विश्वकोश कहा जा सकता था। आप उनसे फिल्मों के बारे में कुछ भी पूछ सकते थे।’

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उन्होंने लिखा, ‘उनके साथ बातचीत करके हमेशा महसूस होता था कि उन्हें अपनी इस दुनिया से कितना प्यार था। सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट में भी उनका यही जुनून साफ झलकता था, जहां पिछले कुछ समय से वह अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर रहे थे।’

संजय गुप्ता ने सिकंदर खेर को किया था लॉन्च

अनुपम खेर ने बताया कि उनके साथ वह दो फिल्मों में काम कर चुके थे। लेकिन हमारे परिवार के सफर में भी उनकी एक खास जगह थी। सिकंदर को पहली बार उन्होंने ही बतौर निर्देशक लॉन्च किया था।

अनुपम खेर ने संजय गुप्ता के साथ बिताए आखिरी पलों को याद करते हुए कहा कि उन्हें क्या पता था कि अब उनकी दोबारा मुलाकात कभी नहीं होगी। उन्होंने संजय के अपनापन, दोस्ती और सिनेमा के प्रति जुनून को याद किया। अनुपम ने कांटे और शूटआउट जैसी फिल्मों का जिक्र करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं।

पहले भी हुए थे गंभीर दुर्घटना के शिकार

बता दें कि संजय गुप्ता इससे पहले भी एक गंभीर हादसे का शिकार हो चुके थे। पुणे से मुंबई जाते समय उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें उन्हें कई चोटें आई थीं। हालांकि, उस मुश्किल दौर से वह उबरने में कामयाब रहे थे।