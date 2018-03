अनुपम खेर ने अपनी मां को भेंट किया अमूल्य तोहफा तो उनकी आंखों से छलक पड़े आंसू, देखिए वीडियो

बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह अपनी मां को दिए एक बेशकीमती तोहफे के बारे में बता रहे हैं। यह तोहफा है उनकी मां के लिए शिमला में एक घर। वीडियो में अनुपम ने कहा- हम हिंदुस्तानियों की एक ख्वाहिश होती है कि जहां हम पैदा हुए और पले-बड़े वहां अपना एक घर हो। मैं शिमला में पैदा हुआ और इस वक्त मैं जत्रोग में हूं जो कि शिमला से कुछ ही दूरी पर है। मेरे पिता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे। हम पूरी जिंदगी गर्वमेंट क्वार्टर्स और किराए के मकानों में रहे। इसी वजह से मैं यहां जगह नहीं ले सका।

अनुपम ने बताया- आज मैं शिमला में आया हूं और यहां एक छोटा सा घर लिया है और यह घर मैं अपनी मां को देना चाहता हूं। वह बहुत ज्यादा खुश हैं और कल से खुशी के मारे अपने आंसू नहीं रोक पा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सबसे खूबसूरत चीज है जो कि हो सकती थी। पिता जी यहां होते तो और अच्छा लगता। मैं इन वादियों और यहां की खुशबू में हूं और बहुत अच्छा लग रहा है। अनुपम के लिए यह वीडियो शूट कर रहे शख्स ने जब कैमरा घुमाया तो आप उनके चारों और फैली पर्वत श्रंखलाएं और उन पर बिखरी सुनहरी धूप भी नजर आती है। 59 सेकेंड का यह वीडियो काफी शानदार है और इसे अब तक 9 हजार लोग लाइक कर चुके हैं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो अनुपम जल्द ही आपको फिल्म नाम शबाना में एक बार फिर से शुक्ला जी नाम का किरदार निभाते नजर आएंगे। इससे पहले उन्होंने 2015 में रिलीज हुई फिल्म बेबी में यही किरदार निभाया था। नाम शबाना बेबी का ही प्रीक्वल है और यह भारत में रिलीज होने जा रही अपने तरह की पहली फिल्म है। मेकर्स ने हाल ही में एक बयान में कहा कि वह चाहते हैं बाकी फिल्ममेकर्स भी इस तरह की फिल्में बनाएं। बता दें कि पिछली फिल्म में शबाना का किरदार करने वाली तापसी पन्नू इस बार फिल्म में लीड रोल में होगी और कहानी उन्हीं के चारों ओर घूमती है।

We Indians want to have our own home in a place where we grew up. Happy 2 share, we have our 1st ever home in Shimla. Presented it to Mom.:) pic.twitter.com/KkutDLbuqK

— Anupam Kher (@AnupamPkher) March 26, 2017