अभिनेता अनुपम खेर अक्सर नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ करते नजर आए हैं। ऐसे वक्त में जब देश कोविड महामारी की विभीषिका झेल रहा है और लोग सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं, हाल ही में उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि आएगा तो मोदी ही। लेकिन अब अनुपम खेर ने नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है और कहा है कि कोविड से लड़ने में सरकार कहीं न कहीं नाकाम रही है। उनके इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं और अनुपम खेर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं।

अनुपम खेर ने टेलीविजन चैनल एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि सरकार को अपनी इमेज बनाने से ज्यादा जान बचाने पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा, ‘कहीं न कहीं वो (सरकार) नाकाम हुए हैं..इस वक्त उन्हें ये समझना चाहिए कि इमेज बनाने से ज्यादा जरूरी लोगों की जान है।’

अनुपम खेर ने यह भी कहा कि इस वक्त सरकार की आलोचना जायज है। उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि आलोचना कई मामलों में जायज है और सरकार को वो काम करना चाहिए जिसके लिए लोगों ने उसे चुना है। मुझे लगता है कि तैरते हुए शवों से कोई निर्दयी इंसान ही प्रभावित नहीं होगा। लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहीं हैं वो भी ठीक नहीं है।’

#NDTVExclusive | “It is important for them (government) to know that there is much more to life than just image building”: Anupam Kher (@AnupamPKher), Actor pic.twitter.com/C3gXKD1LL6

— NDTV (@ndtv) May 12, 2021