त्रिपुरा के आशाबाड़ी इलाके में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास 2 नवंबर को बीएसएफ के जवानों संग हुई हिंसा पर हिंदी सिनेमा के सितारे अनुपम खेर का गुस्सा फूटा है। अनुपम ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर जवानों के साथ हुई मारपीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वर्दी में होने का मतलब यह नहीं है कि जवानों को अलग नजर से देखा जाए, वो भी हमारी तरह इंसान हैं।

अनुपम खेर ने अपने वीडियो में कहा, ‘त्रिपुरा के सीमावर्ती इलाके का एक वीडियो देखा, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। बीएसएफ के जवानों को लाठियों और घूंसों से बेरहमी से पीट रहे थे। एक जवान को गिराकर भी मारते रहे। सच बताऊं तो यह देखकर मेरा खून खौल उठा है। किसी भी इंसान को जो अपना काम कर रहा हो, इस तरह पीटना बिल्कुल गलत है। और जब वो जवान हमारी सीमाओं की रक्षा करने और हमारी सुरक्षा के लिए ड्यूटी निभा रहा हो, तब ये दृश्य और अधिक पीड़ादायक और गुस्सा दिलाने वाला है।’

अनुपम खेर जवानों के लिए उठाई आवाज

उन्होंने आगे कहा, ‘दोस्तों यह जवान भी किसी के बच्चे हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई और किसी के बेटे हैं। सिर्फ इसलिए कि वह वर्दी में हैं उन्हें हमसे अलग या अकेला मत कर दीजिए। हर हिंदुस्तानी जिसके दिल में देशभक्ति की भावना है, यह देखकर गुस्सा महसूस करेगा और करना भी चाहिए। मुझे इस बात का दुख है कि इस घटना पर वैसी आवाज और आक्रोश नहीं सुनाई दिया जैसा सुनाई देना चाहिए था। अब देखिए घरेलू हिंसा हो या किसी और पर अत्याचार हम आवाज उठाते हैं और उठानी भी चाहिए। फिर एक जवान को इस तरह पीटते देखकर हमारी संवेदना और आवाज कहां चली गई।’

अभिनेता ने यह भी कहा, ‘ऐसी हिंसा को रोजमर्रा का दृश्य मानकर आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। यह कभी सामान्य होना ही नहीं चाहिए। यह हमेशा मानकर चलते हैं हम कि सीमा पर खड़ा जवाब हमारी रक्षा करेगा। उसके सम्मान और सुरक्षा के लिए आवाज उठाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हुई यह जानकर मुझे संतोष हुआ। यह बदले की खुशी नहीं बल्कि इस बात का संतोष है कि जवान के साथ हुई इस बर्बरता को अनदेखा नहीं किया गया। और एक स्पष्ट संदेश दिया गया है। उस जवान को मेरा सलाम, मेरा प्रणाम, जिसने इतनी मारपीट सहने के बावजूद अपना आपा नहीं खोया और हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया, वो दे सकता था। और यही हमारे जवान का धैर्य और अनुशासन है। वर्दी की ताकत के साथ उसका संयम भी दिखाई देता है। बस यही आपसे कहना चाहता था, मुझे गुस्सा आया था। जय हिंद।’

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, 2 नवंबर को बॉक्सानगर के आशाबाड़ी इलाके में बीएसएफ का एक दस्ता तस्करी के खिलाफ अभियान चलाने पहुंचा था। मगर स्थानीय लोगों ने सुरक्षाकर्मियों के ऑपरेशन में खलल डालते हुए उनसे मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में 3 से 4 जवानों के घायल होने की खबर है। हमलावरों ने सुरक्षाकर्मियों से उनके हथियार छीनने की भी कोशिश की थी। इसके अलावा काफिले की गाड़ी पर भी लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया।

बीएसएफ की टीम पर यह हमला भारत बांगलादेश बॉर्डर के पास हुआ। हमले को लेकर मुख्यमंत्री माणिक शाह ने कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जिसके बाद कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद से इलाके में तनाव है।