दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने उत्तराखंड में एक कार्यक्रम के दौरान सिंगर दलेर मेहंदी के साथ हुए विवाद को लेकर उनके समर्थन में आवाज उठाई है। अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए स्टेज पर एक मंत्री ने दलेर मेहंदी के साथ किए गए बर्ताव की आलोचना की।

उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद और फिजूल बताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। एक्टर ने ये भी बताया कि दलेर मेहंदी ने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया है।

अनुपम खेर ने कहा कि उन्होंने एक वीडियो देखा, जिसमें एक मंत्री स्टेज पर सिंगर दलेर मेहंदी जी से बात करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री का उनसे बात करने का तरीका देखकर उन्हें बेहद दुख हुआ।

अनुपम खेर ने किए मंत्री जी से सवाल

अनुपम खेर ने बताया कि वह दलेर मेहंदी को कई सालों से जानते हैं और यह भी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उन्होंने मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि अगर उन्हें दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस को लेकर कोई शिकायत थी या वह उनसे नाराज थे, तो अपनी बात रखने के और भी तरीके हो सकते थे।

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क्या सबके सामने स्टेज पर जाकर उन्हें अपमानित करना जरूरी था? अनुपम खेर ने कहा कि यही बात उन्हें निजी तौर पर भी गरिमा और इज्जत के साथ समझाई जा सकती थी।

एक कलाकार की इज्जत करनी चाहिए

अनुपम खेर ने कहा कि एक कलाकार अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके पहचान और इज्जत बनाता है। दलेर मेहंदी जी पिछले 30–35 सालों से अपने गानों के जरिए लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाते रहे हैं। ऐसे में उनके योगदान की तारीफ करने के साथ-साथ उन्हें इज्जत देना भी जरूरी है।

उन्होंने दलेर मेहंदी के लिए आगे कहा, ‘दलेर जी, मैंने आपको हमेशा एक नेकदिल इंसान के रूप में जाना है, जो लोगों के बीच प्यार बांटते हैं। जहां तक मैं आपको जानता हूं, आप शराब तक नहीं पीते हैं। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि आपको इस तरह की घटना से गुजरना पड़ा।’

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मंत्री ने किए थे सिंगर के खिलाफ दावे

ये मामला तब ज्यादा सामने आया, जब उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने सिंगर दलेर मेहंदी को स्टेज पर उनकी लड़खड़ाती आवाज के लिए फटकार लगा दी थी। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘दलेर मेहंदी इतने बड़े कलाकार हैं, लेकिन वह नशे में थे। हम हर साल इस मेले का आयोजन करते हैं। कार्यक्रम में परफॉर्मेंस के लिए उन्हें 35 लाख रुपये दिए गए थे। उनके रहने और आने-जाने का खर्च भी उठाया गया था, लेकिन वह नशे की हालत में पहुंचे और ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए। इसी वजह से मुझे बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और स्टेज पर जाना पड़ा।’

इस घटना के सामने आने बाद इंडस्ट्री के कई स्टार्स और कलाकार उनके समर्थन में आए। कपिल शर्मा, मीका सिंह समेत सिगिंग की दुनिया के कई बड़े नाम इनमें शामिल हैं।