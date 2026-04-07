चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 के बाद दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए इस भव्य वापसी को ग्रैंड और ऑथेंटिक कहा। उन्होंने कहा कि इस खास शाम की सबसे यादगार बात स्पेशल स्कूल के बच्चों से मुलाकात रही।

सात साल के लंबे अंतराल के बाद चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स ने शानदार अंदाज़ में वापसी की। इस सितारों से सजी शाम को आलिया भट्ट, फराह खान, सुनील ग्रोवर, ज़ाकिर खान और सौरभ द्विवेदी ने होस्ट किया। समारोह में विक्की कौशल, करण जौहर और बॉबी देओल जैसे बड़े सितारे भी शामिल हुए।

इस खास मौके पर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि यह शाम बेहद खूबसूरती से आयोजित, प्रोफेशनल और सच्ची लगी। उन्होंने कहा कि इस इवेंट का हिस्सा बनना उनके लिए बहुत खास अनुभव रहा।

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उन्होंने आगे बताया कि दिलखुश स्पेशल स्कूल के उन बच्चों से मिलना उनकी शाम का सबसे बड़ा आकर्षण रहा, जिन्होंने ‘सितारे ज़मीन पर’ में काम किया है। बच्चों की खुशी, सादगी और जिंदगी के प्रति उनका नजरिया पूरे माहौल को रोशन कर गया।

अनुपम खेर ने नीता अंबानी और आलिया भट्ट सहित कई खास लोगों से मुलाकात का भी जिक्र किया और इंडियन एक्सप्रेस की पूरी टीम को इस अवॉर्ड शो को गरिमा और उत्कृष्टता के साथ वापस लाने के लिए बधाई दी।

अवॉर्ड्स की झलकियां

समारोह में अनुपम खेर ने ‘ब्रेकथ्रू न्यू एक्टर (मेल)’ का अवॉर्ड भी प्रस्तुत किया, जिसे ‘सैयारा’ के लिए अहान पांडे ने जीता। वहीं, अनीत पड्डा को ‘ब्रेकथ्रू न्यू एक्टर (फीमेल)’ का सम्मान मिला।

इस साल ‘धुरंधर’ फिल्म ने सबसे ज्यादा 14 अवॉर्ड अपने नाम किए। रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर (मेल), आदित्य धर को बेस्ट डायरेक्टर और अक्षय खन्ना को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (मेल) का अवॉर्ड मिला। फिल्म ने एडिटिंग, साउंड डिजाइन, सिनेमैटोग्राफी और एक्शन जैसी टेक्निकल कैटेगरी में भी दबदबा बनाया।

यामी गौतम को ‘हक’ के लिए बेस्ट एक्टर (फीमेल) का अवॉर्ड मिला, वहीं फिल्म को जेंडर सेंसिटिविटी के लिए भी सम्मानित किया गया। नीरज घायवान की ‘होमबाउंड’ ने बेस्ट फिल्म का खिताब जीता और लेखन व बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (फीमेल) कैटेगरी में भी पुरस्कार हासिल किए।

समारोह में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया, जिसे उनके बेटे बॉबी देओल ने स्वीकार किया।

ओटीटी कैटेगरी में करण तेजपाल की ‘स्टोलन’ ने चार अवॉर्ड जीतकर बाजी मारी, जिसमें बेस्ट फिल्म, अभिषेक बनर्जी के लिए बेस्ट एक्टर और बेस्ट स्क्रिप्ट शामिल हैं। सान्या मल्होत्रा को ‘मिसेज’ के लिए बेस्ट ओटीटी एक्टर (फीमेल) का अवॉर्ड मिला।

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चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स के बारे में

इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा प्रस्तुत चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स को भारत के सबसे विश्वसनीय फिल्म अवॉर्ड्स में गिना जाता है। यह अवॉर्ड्स निष्पक्षता और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दिए जाते हैं, जिसमें स्क्रीन अकादमी के सदस्य वोटिंग के जरिए विजेताओं का चयन करते हैं।