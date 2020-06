कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या पर भड़के अनुपम खेर

बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो काफी समय से कश्मीरी पंडितों के हक की आवाज़ उठा रहे हैं। हाल ही में कश्मीर के अनंतनाग में एक कश्मीरी पंडित सरपंच की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसे लेकर अनुपम खेर ने अपना दुख प्रकट करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, इसके साथ ही अनुपम ने लिखा, ‘कल अनंतनाग में हुई इकलौते कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की निर्मम हत्या से बहुत दुखी और गुस्सा हूं। उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ऐसे में उन बुद्धिजीवीयों ने चुप्पी क्यों साध रखी है, जो हर छोटी-छोटी बात पर छाती पीट-पीटकर आंसू बहाते हैं।’

Deeply saddened & angry at the merciless killing of the lone #KashmiriPandit sarpanch #AjayPandita in Anantnag yesterday. My heartfelt condolences to his family. There is an obvious silence from the usual suspects who cry their heart hoarse otherwise. #JusticeForAjayPandita pic.twitter.com/5TnLpABOh2

